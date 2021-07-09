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Fútbol

Chicharito predijo la final de la Eurocopa

El delantero mexicano lanzó como favoritos a Inglaterra e Italia para llevarse la Eurocopa 2020, esto provocó que las redes sociales estallaran.

Chicharito

Escrito por: Azteca Deportes

La Eurocopa 2020 ha dejado grandes encuentros y un buen futbol a lo largo del certamen. Desde que iniciaron las etapas de eliminatoria, el mundo ha sido sorprendido con agónicos resultados, tandas de penales emocionantes y futbolistas que se convierten en héroes nacionales.

La final será este domingo 11 de julio entre Inglaterra e Italia, dos escuadras que han mostrado buen futbol a lo largo del certamen y tendrán su revancha contra la historia reciente que han vivido en el certamen continental.

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Inglaterra derrotó en la semifinal a una aguerrida Dinamarca que buscó por todos sus medios hacer historia nuevamente en la Eurocopa, pero con un gol de Harry Kane en los tiempos extras, los dirigidos por Gareth Southgate tendrán la oportunidad de conseguir el certamen por primera vez en su historia.

Mientras que los italianos se impusieron en penales a España para llegar a su tercera final en busca de su segundo título. La Azzurra parte como favorito del partido decisivo debido a su gran ofensivo.

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La predicción

Javier Hernández ha tenido un verano agitado, pues hasta el momento se mantiene como el máximo goleador de la MLS con 10 anotaciones, a pesar de que se perdió el último partido del LA Galaxy por molestias musculares.

En sus conocidas transmisiones de Twitch, lo cuestionaron sobre sus favoritos para ganar la Eurocopa y lanzó a un par de selecciones. Lo curioso es que esa predicción la lanzó el 30 de junio, cuando estaban por comenzar los cuartos de final.

En sus redes sociales se mostró el fragmento de la transmisión en la que lanzó su pronóstico y se viralizó de forma casi inmediata. Aunque no se animó a dar al vencedor, la audiencia sigue reaccionando con expectativa al poner a Italia e Inglaterra como favoritos para llevarse el certamen.

La final de la Eurocopa se disputará el 11 de julio a las 2:00 PM (tiempo del centro) y podrás disfrutar la cobertura en aztecadeportes.com.

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