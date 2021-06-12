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Fútbol

Reinicia el duelo entre Dinamarca y Finlandia, tras emergencia médica

Sigue aquí la actualización sobre el estado de salud de Christian Eriksen, y la información proporcionada por la UEFA, tras la emergencia médica en la Eurocopa.

Christian Eriksen
|Reuters

Escrito por: Azteca Deportes

13:30 | Reinicia el partido entre Dinamarca y Finlandia. Gracias por seguir la cobertura sobre el estado de salud de Christian Eriksen. Seguiremos informando a través de los espacios de TV Azteca Deportes.

Acuerdan reiniciar el partido

13:13 | A petición de los jugadores de ambos equipos, la UEFA ha acordado reiniciar el partido entre Dinamarca y Finlandia esta noche a las 20:30 (1:30 PM tiempo del centro de México). Se jugarán los últimos cuatro minutos de la primera mitad, luego habrá un descanso de 5 minutos en el medio tiempo seguido de la segunda mitad.

12:40 | La Selección de Dinamarca informa que Christian Eriksen está despierto y debe someterse a más exámenes en Rigshospitalet.

El jugador ha sido estabilizado

12:36 | La UEFA informa lo siguiente: Tras la emergencia médica que involucró al jugador danés Christian Eriksen, se ha producido una reunión de crisis con ambos equipos y árbitros y se comunicará más información a las 19:45 CET.

El jugador ha sido trasladado al hospital y se ha estabilizado.

12:34 | Christian Eriksen sale consciente del campo

Por 10 minutos la incertidumbre se apoderó de todos, mientras los servicios médicos hacían hasta lo imposible por ayudar en la reanimación y recuperación de Eriksen. La gravedad del momento hizo que los cuerpos médicos del inmueble taparan con banderas y toallas alrededor del futbolista danés para que nadie viera lo que pasaba. La UEFA decidió suspender el partido entre Dinamarca y Finlandia.

La buena noticia es que Eriksen salió del campo estable, pero aún se desconocen las causas y las condiciones reales en las que se enuentra.

12:10 | El Dinamarca-Finlandia, primer partido del grupo B de la Eurocopa 2020, se detuvo en el minuto 44 después de que Christian Eriksen se desvaneciese en una jugada junto a una banda, cuando su equipo tenía la pelota y atacaba.

Dinamarca

El equipo médico de Dinamarca y personal de asistencia sanitaria con una camilla se acercaron corriendo a la banda, y al jugador se le realizó aparentemente un masaje cardíaco.

Los compañeros de Eriksen le rodearon para evitar que se vieran imágenes, mientras los futbolistas finlandeses y el público contenían la emoción a la espera de ver la evolución de Eriksen, que permanecía en el suelo después de varios minutos.

Dinamarca

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