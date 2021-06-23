España destapa su cuota goleadora ante Eslovaquia

Sevilla, España. La selección de España derrota 5-0 a Eslovaquia en partido de la jornada 3 del Grupo E de la Eurocopa 2020 y así conseguir su pase a octavos de final.

Gracias a un error del portero Martin Dubravka que a la media hora del encuentro metió el balón en su portería en un intento de despeje y un tanto al borde del descanso de Aymeric Laporte.

Te puede interesar: Sergio Ramos llegaría al Paris Saint Germain la siguiente temporada



Con cambios del técnico Luis Enrique, la selección de España dominó toda la primera mitad sin conceder un solo disparo a la selección de Eslovaquia y presionando hasta conseguir las anotaciones. Más vertical y acabando jugada, los españoles iniciaron perdonando un penalti sobre Koke que disparó Álvaro Morata, el segundo fallado en la competición europea.



Los constantes intentos de España encontraron el premio a los 30 minutos después de un disparo de Pablo Sarabia desde la frontal que pegó en el travesaño, el balón cayó muerto al portero eslovaco Dubravka y en su intento de despejar a córner lo metió en su propio arco. Antes del descanso, en el tiempo de compensación, Aymeric Laporte anotó el segundo con un cabezazo.

España enseña su poderío ofensivo en la segunda mitad

Ya en la segunda mitad, la selección española consiguió el tercer tanto gracias a Pablo Sarabia al minuto 56 luego de un excelente pase de Jordi Alba.

El cuarto tanto se produjo al minuto 67 con una genial pared entre Sarabia y Pedri que finalizó con un taconazo Ferran Torres.

Te puede interesar: Raúl Jiménez volverá a ser el gran goleador

Ya con una Eslovaquia totalmente con la moral caída cayó el 5-0. Una jugada a balón parado que remató Pau Torres y que desgraciadamente Juraj Kucka terminó metiéndola al arco eslovaco.

Con la victoria de Suecia ante Polonia, España avanza en el segundo puesto del Grupo E con cinco unidades.

Con información de EFE