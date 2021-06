Sergio Ramos llegaría al Paris Saint Germain la siguiente temporada

Después de 16 temporadas vistiendo la camiseta de Real Madrid, el defensor español Sergio Ramos puso punto final a esa etapa y se especula que su próximo equipo podría ser el París Saint Germain de Francia.

Acorde con el diario deportivo español As, el originario de Sevilla habría recibido ofertas de distintos equipos de la élite mundial del futbol inglés como el Chelsea, Manchester United y Manchester City; sin embargo, la oferta por la que se habría decantado sería la del Paris Saint Germain, con un contrato de dos años y opción a uno más con base a objetivos establecidos.

Si bien las escuadras inglesas le habrían manejado ofertas similares, un punto de quiebre para tomar la decisión sería la posible adaptación a un vestidor con referentes que manejen el mismo idioma, tal es el caso del brasileño Neymar con pasado en el FC Barcelona, y los españoles Pablo Sarabia, Ander Herrera Sergio Rico y Juan Bernat; además del técnico argentino Mauricio Pochettino.

Además de estos elementos, Ramos ya conoce a otros integrantes del conjunto, con los cuales convivió en el Real Madrid como el argentino Ángel Di María y el arquero costarricense Keylor Navas, sin mencionar que se especula que podría llegar también el portugués Cristiano Ronaldo.

¿Cómo ven al Real Madrid sus excompañeros sin él?

El mediocampista alemán Toni Kroos, quien lleva siete temporadas en el conjunto merengue, admitió que es rara no contar con el excapitán, incluso considera que la mayoría de los atacantes rivales no querían enfrentarse al defensa goleador.

“No conozco al Real Madrid sin Sergio Ramos, no te imaginas que este jugador no acabe su carrera en el Real Madrid; esperaba que se quedara. Si le preguntas a 100 delanteros rivales contra qué defensa no quieren jugar, el nombre de Ramos se mencionará con bastante frecuencia”, sentenció.