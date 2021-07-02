Fechas y horarios de los cuartos de final de la Eurocopa 2020

Este viernes arrancan los cuartos de final de la Eurocopa 2020 y solo quedan ocho equipos que buscarán avanzar a las semifinales del certamen, para después clasificarse a la gran final y así conocer al nuevo campeón del certamen del Viejo Continente.

Después de la sorpresa que fue la eliminación de Francia, campeón del mundo, el Portugal de Cristiano Ronaldo, actual monarca y de la Euro, y Alemania, potencia mundial, estos son los partidos de cuartos de final.

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Suiza vs España 11:00 am | viernes 2 de julio

La actividad inicia este viernes cuando Suiza, una de las sorpresas de este torneo, pues eliminó en penaltis a Francia, se mida ante España, conjunto que tuvo un despertar en su accionar ofensivo, tras conseguir cinco goles en su encuentro contra Croacia, el subcampeón del mundo.

Bélgica vs Italia 2:00 pm | viernes 2 de julio

Uno de los partidos más atractivos tendrán cita también el viernes. Bélgica se enfrenta ante Italia. Los belgas tiene una deuda con su afición y parece una última llamada de esta generación para trascender a nivel mundial.

Por su parte, los italianos llegan con sed de triunfo, pues no conquistan el certamen desde hace más de 50 años, y no logran ponerse su nombre en lo más alto a nivel internacional desde el mundial de 2006; además de que en 2012 cayeron ante España en la final, por lo que ahora tienen una oportunidad de oro para conseguir el deseado campeonato.

República Checa vs Dinamarca 11:00 am | sábado 3 de julio

El trágico accidente de Christian Ericksen ha servido como anímico para los daneses. El conjunto rojo se clasificó en el último partido de grupos como segundo lugar del Grupo B. Por lo que llegaba como víctima ante Gales, pero sorprendieron propios y extraños, y le pasaron por encima al equipo de Gareth Bale.

En tanto, los checos han sido una de las revelaciones del certamen, pues se clasificaron a los cuartos de final de la Eurocopa 2020 tras eliminar a los Países Bajos, una escuadra poderosa, pero que nunca logra dar el paso para sentarse en la mesa de los grandes del Viejo Continente.

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Ucrania vs Inglaterra 2:00 pm | sábado 3 de julio

Para cerrar los cuartos de final de la Eurocopa 2020, Inglaterra, uno de los favoritos para llevarse el trofeo a casa, se mide ante Ucrania, que es dirigida por un histórico del futbol Andriy Shevchenko.

Los ingleses vienen de derrotar a Alemania, mientras que Ucrania se fue hasta los tiempos extras contra Suecia, con un gol de último segundo de Artem Dovbyk, para clasificarse. Sin duda no será nada fácil para el conjunto de La Rosa.