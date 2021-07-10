Inglaterra disputará final de la Eurocopa 2020 con la bendición real

Por primera vez en la historia, la selección de Inglaterra podrá disfrutar la final de una Eurocopa y con ello terminar el ayuno de disputar el último partido de un torneo internacional relevante, y por ello contaron con los mejores deseos de la Reina Isabel II.

“Quiero enviar mis felicitaciones y las de mi familia a todos ustedes por llegar a la final de la Eurocopa. Envío mis buenos deseos para mañana con la esperanza de que la historia registre no solo su triunfo, sino también el espíritu, compromiso y orgullo con el que se han comportado”, comentó.

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Cabe destacar que la figura monárquica del Reino Unido estuvo presente en la final de la Copa Mundial de 1966, donde Inglaterra conquistó su único mundial hace 55 años, siendo su majestad quien entregó el trofeo aquella ocasión.

“Hace 55 años tuve la suerte de entregar la Copa del Mundo a Bobby Moore y vi lo que significó para los jugadores, cuerpo técnico y personal alcanzar y ganar la final del máximo torneo internacional de fútbol”, añadió.

En esta ocasión no se tiene previsto que la Reina esté presente en el estadio de Wembley para entregar el trofeo a la selección que consiga campeonar; sin embargo, si habrá presencia real, la cual será cumplida por su nieto, el príncipe Guillermo.

El camino de Inglaterra e Italia en la búsqueda de coronarse en la Eurocopa 2020

Durante la Eurocopa 2020, tanto Inglaterra como Italia han dado muestra del poderío que tienen dentro del futbol del viejo continente, lo cual les ha permitido acceder a la final de un torneo suigéneris que ha contado con varias sedes a lo largo de distintos países del continente europeo.

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Los de la isla han llegado al último compromiso con paso casi perfecto, ya que durante seis cotejos han ganado cinco (uno en tiempos extras) y empatado uno; además de que solo han permitido una anotación, la cual llegó en la semifinal que jugaron ante Dinamarca.

Por su parte, Italia también llega invicta, pero con dos prórrogas que tuvieron lugar contra Austria en los octavos de final y la otra ante España, la cual se fue hasta los penales, donde los italianos lograron su pase a la final.

