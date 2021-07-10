Inglaterra recibe primer golpe antes de la final

Inglaterra. Por incidentes protagonizados por los aficionados ingleses durante el encuentro que enfrentó a las selecciones de Inglaterra y de Dinamarca, de semifinales de la Eurocopa 2020, entre los cuales se uso de puntero laser, rechifla en el himno danés y de fuegos artificiales, la Asociación Inglesa de Futbol ha sido multado con 30.000 euros por parte de la UEFA.



"La CEDB ha decidido multar a la Asociación Inglesa de Futbol con 30.000 € por el uso de puntero láser, disturbios durante los himnos nacionales y montaje de fuegos artificiales", se publicó en un comunicado de la UEFA, en decisión de su Comité de Ética y Disciplina.

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En el encuentroque sostuvo la selección inglesa ante Alemania, también se vivieron momentos de violencia y en el himno de los alemanes se escucharon silbidos y gritos contra los teutones.

Hungría sancionada con tres partidos a puerta cerrada

Por otra parte, La sanción de tres partidos a puerta cerrada a la selección de Hungría dictada por la UEFA debido al comportamiento discriminatorio de sus aficionados es considerada "patética" y "cobarde" por el uso de "soplones", declaró el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó.

"La comisión que ha tomado esa decisión es una entidad patética y cobarde. ¡Que se avergüencen!", sostuvo Szijjártó en un breve mensaje en la red social Facebook.

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La UEFA informó ayer de la sanción a la Federación de Futbol de Hungría (MLSZ) por el comportamiento discriminatorio de sus aficionados durante tres encuentros de la Eurocopa, el Hungría-Portugal del 15 de junio, el Hungría-Francia del 19 de junio y el Alemania-Hungría del 23 de junio.

Los tres próximos enuentros en casa de Hungría se jugarán a puerta cerrada, aunque el tercero de ellos queda en suspenso con la condición de que los aficionados no reincidan durante dos años.

De forma adicional la MLSZ deberá pagar una multa de 100.000 euros y durante los partidos que su selección juegue a puerta cerrada tendrá que desplegar una pancarta con el 'hashtag' #EqualGame con el logotipo en él de la UEFA.

Con información de EFE