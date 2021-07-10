Estamos en la final para ganarla: Gareth Southgate

Londres, Inglaterra. Gareth Southgate, técnico de la selección de Inglaterra, no tiene empacho para decir que si han llegado hasta la final de la Eurocopa 2020 es para ganarla.

"Estamos en una final y estamos aquí para ganarla. Me alegro de cómo hemos representado a la gente y de legado que ha habido, pero ahora lo importante es traer el título a casa mañana", señaló Southgate en conferencia de prensa previo a la final europea.

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Gareth Southgate recibe carta de la reina Isabel II

Gareth Southgate recibió una carta de la reina Isabel II agradeciéndole que la selección inglesa se encuentra en el juego final y deseándole suerte.

"Ha sido fantástico recibir una carta de la reina y del primer ministro, dirigidas a todo el equipo. También tuvimos una gran despedida cuando nos fuimos de St George's Park. Todos los vecinos salieron y se pudieron en fila para despedirnos, así te haces una idea de lo que significa esto".



El técnico de la escuadra inglesa afirma que la preparación para el encuentro ante Italia es como si fuera uno más.

"Nos vamos a preparar como para un partido normal. Los jugadores están listos y saben lo que es jugar estos partidos. Tienen ganas", apuntó Southgate, que también habló de su rival, Italia.

"Cuando entrenas a un equipo, lo ves todo y es entonces cuando decides cuál es la información más importante para los jugadores, para no sobrecargarlos. Los italianos son jugadores fantásticos, tienen un plan táctico muy bueno, un entrenador con experiencia y están en racha. Nosotros tenemos nuestras fortalezas. Tenemos que intentar jugar nuestro futbol, como hemos hecho hasta ahora, y mañana igual".

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Southgate también habló sobre el asunto de los aficionados que pitaron el himno de los rivales en la cancha de Wembley y lo que significa para el país y para el equipo la canción 'Three Lions', del famoso 'It's Coming Home'.

"Cuando jugamos fuera de casa y nos pitan el himno nos motivamos aún más, así que no creo que ayude. Deberíamos respetarlo".

"No escuché el 'It's Coming Home' durante quince años porque era muy doloroso para mí. Pero no creo que sea algo arrogante, la letra se ríe de nosotros mismos", finalizó Southgate.

Con información EFE