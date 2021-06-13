Inglaterra vs Croacia cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Londres, Inglaterra. Inglaterra y Croacia se enfrentan en la Eurocopa en una nueva reedición de la semifinal del Mundial de Rusia que alzó a Luka Modric como el mejor jugador del torneo e infligió a la generación inglesa una derrota histórica que vengar.

Aunque solo hayan pasado tres años, la diferencia entre Inglaterra y Croacia se ha acrecentado. Los croatas han bajado su nivel al tiempo que su equipo se ha envejecido. Porque esa es la clave del encuentro. Un equipo que ha rejuvenecido y que está desarrollando su talento, como es el inglés, y otro que apura la calidad de una de las mejores generaciones de su historia.

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Modric, Perisic, Rebic, Brozovic, Vida y Kramaric son algunos de los pilares que ya estuvieron en 2018 y que repiten para esta cita. El equipo gira en torno al jugador del Real Madrid, que después de una temporada extenuante aún le queda gasolina en el depósito para un último baile.

Y es que por las tácticas de Southgate pasan las incertidumbres de Inglaterra. Ya en Rusia consiguió dotar al equipo de una gran solidez partiendo de los tres centrales y sabiendo que Harry Maguire aún no está al 100 % puede optar por esta opción de nuevo, con dos carrileros como Trippier y Ben Chilwell.

En contra de la preparación inglesa ha jugado que Southgate no ha podido contar con los jugadores del Chelsea y el Manchester City en los amistosos de preparación. Dos partidos, ante Austria (1-0) y Rumanía (1-0), que han puesto de relieve que cuando Harry Kane no marca o no juega, Inglaterra tiene problemas de gol.



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Jadon Sancho, Raheem Sterling, Phil Foden y Marcus Rashford tienen que dar un paso al frente para cuando su estrella no aparezca. El aún delantero del Tottenham Hotspur es uno de los hombres que vivió en primera persona la derrota en la prórroga de Moscú, junto a Sterling, Kyle Walker, John Stones, Maguire, Jordan Pickford, Jordan Henderson y Rashford.

Inglaterra está ante la oportunidad de vengar 2018 y de arrancar con triunfo una Eurocopa que prácticamente juegan en su integridad en casa. De llegar a la final, seis de los siete encuentros los jugarían en Wembley, es decir, todos menos los cuartos de final.



Posible Alineaciones Inglaterra vs Croacia



Inglaterra: Pickford; Chilwell, Stones, White, Walker, Trippier; Rice, Mount; Sancho, Kane y Foden.

Croacia: Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol; Brozovic; Kramaric, Modric, Kovacic, Perisic; y Rebic.