Lukaku y Bélgica aplastan a Rusia en la Eurocopa 2020

¡Diabólicos! Con un Romelu Lukaku inspirado, la Selección de Bélgica derrotó por marcador de 3-0 a Rusia en San Petersburgo en duelo válido por la Jornada 1 de la Eurocopa 2020.

En duelo celebrado en el espectacular Estadio Krestovski, los Diablos Rojos de Roberto Martínez pasaron por encima de un conjunto ruso que sucumbió ante la velocidad del rival y los embates del delantero del Inter de Milán que se erigió como el héroe de la noche con un doblete.

El partido estuvo cerca de ser aplazado debido al desvanecimiento de Christian Eriksen en el partido disputado en Copenhague entre Finlandia y Dinamarca, pero la UEFA decidió seguir adelante con la competición tras darse a conocer la mejoría del jugador danés que juega para el campeón de la Serie A.

Como era de esperar, el madridista Eden Hazard arrancó el partido en el banquillo. Eso se sumó a las bajas ya conocidas de Kevin de Bruyne y Axel Witsel, que ni siquiera viajaron a Rusia.

De inmediato, Lukaku se hizo presente en el marcador en una jugada en la cual los rusos pidieron fuera de juego, pero el futbolista del Inter de Milán aprovechó el fallo garrafal de Seménov en el despeje para disparar de primeras y marcar con la zurda, pese a que el remate no fue limpio al minuto 10.

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Lukaku y Bélgica B le rinde homenaje a Eriksen

Lukaku, en un bonito gesto, se lo dedicó a su compañero del Inter de Milán, ingresado en un hospital.

Courtois era un mero espectador. Bélgica quería sentenciar en la primera parte. Y así fue e un centro sin aparente peligro fue despejado por un inseguro Shunin y el rechace lo aprovechó el recién entrado Thomas Meunier al 34’.

El desplome de Eriksen sobrevolaba el partido de San Petersburgo, ya que, tras un encontronazo entre Castagne y Kuzyáev a la media hora, ambos fueron inmediatamente reemplazados en el encuentro.

Para la parte complementaria, los belgas le cedieron el protagonismo a Rusia, sin embargo, no sufrieron de llegadas de peligro en su portería y aprovechando los espacios, Meunier mandó un pase largo para Lukaku quien un mano a mano no perdonó para colocar el 3-0 definitivo con un disparo a primer poste. El silencio del estadio fue su mejor homenaje.

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Bélgica toma el liderato del Grupo B

Con este triunfo, Bélgica sumó sus primeros puntos dentro del Grupo B, en el cual no debería de tener problemas para terminar como líder, mientras que Rusia se hunde en el último lugar por diferencia de goles.

En el otro partido, Finlandia debutó en la Eurocopa y derrotó 1-0 a una Dinamarca que sufrió la sensible baja de Christian Eriksen, quien se desvaneció en pleno compromiso.

