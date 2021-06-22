La ciudad de Munich carga contra la UEFA

Berlín, Alemania. Dieter Reiter, alcalde de la ciudad de Munich, se dijo "avergonzado" y "decepcionado" por la prohibición de la UEFA de iluminar con la bandera arcoiris del colectivo LGTBI el estadio Allianz Arena donde este próximo miércoles se celebra el encuentro entre Alemania vs Hungría dentro de la Eurocopa 2020.



Dieter Reiter declaró que la ciudad seguirá mandando una "señal clara" iluminando durante el encuentro de la Eurocopa con la bandera arcoiris el ayuntamiento, una noria y la torre de telecomunicaciones de la capital bávara.

Te puede interesar: UEFA prohibe iluminar el Allianz Arena con los colores del arco iris



"No creo que la UEFA se muestre así como una institución abierta y tolerante", añadió el político.

La idea de iluminar el Allianz Arena, que lanzó el alcalde y el Gobierno bávaro, pretendía ser un símbolo de "respeto" y "solidaridad", en favor de la "igualdad" y la "libre determinación personal".

"Nosotros no nos dejamos impresionar. Independientemente de lo que diga la UEFA", apuntó Dieter Reiter, que criticó directamente la ley homófoba aprobada por Hungría contra la que se realizará esta propuesta.

Varios estadios se iluminarán con los colores del arco iris

Varios estadios de Alemania, desde Colonia a Berlín, ya han anunciado que se añadirán a esta iniciativa e iluminarán sus instalaciones con la bandera LGTBI.

Markus Söder, jefe del Gobierno bávaro, deploró en Twitter la decisión de la UEFA porque "hubiese sido una muy buena señal en favor de la tolerancia y la libertad. Tenemos que mostrarnos fuertes contra la discriminación", apuntó.

Te puede interesar: Julio César Chávez le pasa la estafeta a Canelo Álvarez



La UEFA prohibió este martes la petición de la alcaldía de la ciudad de Munich para iluminar el Allianz Arena con los colores del arcoiris alegando que como organización neutral desde el punto vista político y religioso tiene que rechazar una acción de ese tipo.



La acción tiene que considerarse como un mensaje político, según la UEFA, puesto que el alcalde de Munich se refiere concretamente a la nueva legislación húngara.

Con información de EFE