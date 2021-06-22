UEFA prohibe iluminar el Allianz Arena con los colores del arco iris

Berlín, Alemania. La UEFA determinó que no se podrá iluminar el estadio Allianz Arena con los colores del arco iris en el partido entre Alemania y Hungría de la Eurocopa 2020 como había solicitado el alcalde de la ciudad de Munich, Dieter Reiter.

Dieter Reiter mandó una carta de solicitud a la UEFA argumentando que "está motivada por una decisión política que ha sido tomada por el parlamento húngaro", que aprobó una polémica normativa que prohíbe, entre otros, hablar sobre homosexualidad en los programas escolares y que ha sido calificada de "homófoba" por la oposición progresista y por ONG internacionales.

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“La UEFA entiende que la intención es también enviar un mensaje para promover la diversidad y la inclusión", señala en un comunicado, en el que precisa que es una causa que "ha estado apoyando durante muchos años habiendo unido fuerzas con los clubes europeos, las selecciones nacionales y sus jugadores, lanzando campañas y un gran número de actividades en toda Europa para promover la ética de que el futbol debe estar abierto a todo el mundo. Y, en consecuencia, la UEFA ha propuesto fechas alternativas para la iluminación que se alinean mejor con los eventos existentes", explica el organismo futbolístico continental.

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La UEFA propone a la ciudad de Munich iluminar el estadio con los colores del arco iris el 28 de junio, el Día de la Liberación de Christopher Street, o entre el 3 y el 9 de julio, que es la semana del Christopher Street Day en Múnich (celebración del día del orgullo gay).

El Gobierno húngaro toma como dañinos y peligrosos los planes de iluminar el estadio.

El Gobierno húngaro criticó como "dañinos y peligrosos" los planes del Ayuntamiento de la ciudad alemana. "En la propuesta de iluminar el estadio se detecta claramente la intención de mezclar la política con el deporte, porque todo el mundo sabe de qué se trata", declaró el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó.