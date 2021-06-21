Macedonia vs Países Bajos cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Países Bajos. La selección de Países Bajos intentará sumar su tercer triunfo consecutivo en el torneo y colocarse como aspirante a dar la sorpresa en la Eurocopa 2020 cuando enfrente a Macedonia del Norte que matemáticamente ya está eliminada en su primera participación en la fase final.

Para este partido, el técnico holandés Frank De Boer apenas introducirá en su once titular un par de cambios, que no desveló en la rueda de prensa previa al duelo que se disputará en el Johhan Cruyff Arena de Amsterdam ante unos 16.000 espectadores.

Países Bajos llegó a la Eurocopa sin generar demasiadas expectativas. Pero dos triunfos seguidos de la Naranja Mecánica contra Ucrania (3-2) y Austria (2-0), han hecho que los focos se empiecen a dirigir hacia los holandeses.

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Contra a Macedonia del Norte, Frank De Boer apenas tocará el once inicial porque considera que si da descanso a sus titulares tendrán "demasiado tiempo entre partidos" y porque quiere "probar algunas cosas", aunque cabe esperar que descanse el centrocampista Marteen De Roon, que tiene una tarjeta amarilla.

Macedonia de Norte, ya eliminada en su primera comparecencia en la fase final de una Eurocopa, "se lo querrá pasar bien y conseguir su primera victoria o su primer empate", dijo De Boer, que recordó que los macedonios derrotaron por 1-2 a Alemania el pasado mes de marzo.

"Queremos ganar. Nos lo queremos tomar muy en serio", agregó el técnico de los neerlandeses.

Macedonia de Norte cuenta en la portería con el guardameta del Rayo Vallecano Stole Dimitrievski, expresa sus mejor futbol a través del centrocampista del Leeds United Ezgjan Alioski, de 29 años.

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Pero su referencia anímica y moral es el veterano Goran Pandev, de 37 años, casi 38, y antiguo jugador del Ínter de Milán ahora en las filas del Genova italiano.

Alineaciones:



Países Bajos: Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Ake Dumfries, Van Aanholt, Blind; F. De Jong, Wijnaldum, Gravenberch; Malen y Depay.

Macedonia: Dimitrievski; Alioski, Musliu, Velkovski, Ristovski, Trickovski; Trajkovski, Ademi, Bardi; Elmas y Pandev.