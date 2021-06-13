Austria consigue su primera victoria en una Eurocopa

Austria. La escuadra de Austria consiguió su primera victoria en una fase final de una Eurocopa ante la debutante Macedonia del Norte al ganarle por 3-1.

Arropada con una grada repleta de hinchas macedonios en el estreno histórico en una gran competición, Macedonia entraron al campo con ganas de controlar el balón ante una Austria que presentó un esquema más defensivo del habitual.



Austria mostró desde el principio que el talento individual de sus jugadores les permitía hacer mucho daño con centros largos para los que los defensas macedonios no tenían respuesta.

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El primer tanto del partido llegó para los austriacos, Sabitzer y Lainer revivieron su conexión en el RB Leipzig con un gran centro del primero que el segundo remató con el interior del pie para mandar el balón al fondo de la red con una gran definición.

Cuando parecía que se le venía la noche al equipo de los balcanes, apareció el veterano Goran Pandev, quien, tras un mal rechace del portero austriaco, a quien se le escapó el balón de la manos, anotó a portería vacía para marcar la primera anotación de Macedonia en una fase final de la Eurocopa.

En la segunda mitad Austria demostró su poderío.



Ambas selecciones salieron al campo en la segunda mitad en busca del gol del triunfo, lo que provocó que el encuentro incrementara en intensidad pero también en imprecisiones.



Austria se sintió cada vez más cómoda con el paso del tiempo, sobretodo con la entrada de Arnautovic y Gregoritsch, que le dieron mucha más profundidad al juego ofensivo de los austriacos.

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De los pies de Gregoritsch salió el segundo gol de la selección de Austria, que vino gracias de un magnífico centro desde la banda izquierda de un intermitente Alaba, nueva contratación del Real Madrid.

Los de Angelovski pelearon, con más corazón que futbol, hasta el último minuto para rascar el empate, pero el Arnautovic sentenció el partido sobre el término del encuentro tras regatear al meta macedonio Dimitrevski.