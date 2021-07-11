Cristiano Ronaldo fue el máximo anotador de la Eurocopa 2020

El portugués Cristiano Ronaldo fue declarado máximo goleador de la Eurocopa 2020 pese a estar empatado a cinco goles con el checo Patrick Schick, pero dio una asistencia en 360 minutos y el delantero del Bayer Leverkusen ninguna.

Pese a caer el luso en los octavos de final ante Bélgica y el checo en cuartos frente a Dinamarca, nadie pudo superarlos, terminando con un tanto de ventaja sobre el belga Romelu Lukaku, el francés Karim Benzema, el inglés Harry Kane y el sueco Emil Forsberg.

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En el último partido, el inglés Luke Shaw anotó el gol más rápido de la historia en una final; mientras que el italiano Leonardo Bonucci se convirtió en el anotador más veterano con 34 años y 71 días, superando al alemán Bernd Hölzenbein, que marcó en la de 1976 con 30 años y 103 días.

Clasificación:

- Con 5 goles: Cristiano Ronaldo (3p) (Portugal); Patrik Schick (1p) (República Checa).

- Con 4 goles: Romelu Lukaku (1p) (Bélgica); Karim Benzema (1p) (Francia); Harry Kane (Inglaterra); Emil Forsberg (1p) (Suecia).

- Con 3 goles: Dolberg (Dinamarca); Morata (España); Sterling (Inglaterra); Wijnaldum (Países Bajos); Lewandowski (Polonia); Seferovic y Xherdan Shaqiri (Suiza).

La campeona Italia repartió sus goleadores

Pese a que Italia se adjudicó el título de la Eurocopa 2020, los campeones no tuvieron a ningún jugador con más de tres goles; sin embargo, si poseen cinco elementos que marcaron un par de tantos durante la competencia.

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- Con 2 goles: Havertz (Alemania); Thorgan Hazard (Bélgica); Ivan Perisic (Croacia); Yussuf Poulsen, Maehle, Damsgaard (Dinamarca); Sarabia, Ferrán Torres (España); Manuel Locatelli, Ciro Immobile, Pessina, Insigne, Chiesa (Italia); Denzel Dumfries, Memphis Depay (1p) (Países Bajos); Andriy Yarmolenko y Yaremchuk (Ucrania).

EFE

