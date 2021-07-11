Italia se proclama campeón de la Eurocopa 2020 en tanda de penales

El mítico estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra, vio coronarse a la selección de Italia en un partido que no pudo dar a un ganador durante el tiempo regular, ya que el marcador de los 90 minutos culminó con un empate a un gol; en los tiempos extra no pudieron romper la igualdad y fue hasta los penales donde los italianos pudieron consagrarse campeones del certamen.

La primera anotación del encuentro corrió a cargo del defensa inglés Luke Shaw con un “gol de vestidor”, ya que cayó únicamente dos minutos después del arranque del juego, luego de empalmar de “botepronto” un gran centro enviado desde la banda derecha por su colega de posición Kieran Trippier.

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Al verse en desventaja, los italianos no se desconcentraron y comenzaron a buscar el empate; sin embargo, se vieron amedrentados por unos ingleses que cada que tomaban la bola generaban peligro en el arco del portero italiano Gianlugi Donnarumma, quien a la postre sería la figura del encuentro.

Para la segunda mitad, los italianos seguían abajo en el marcador, pero al minuto 67, el defensor Leonardo Bonucci se encargó de empatar al rematar un córner que dejó sin oportunidad al guardameta Jordan Pickford.

Para los cobros desde los 11 pasos, el técnico inglés Gareth Southgate hizo ingresar de cambio a Marcus Rashford y a Jadon Sancho; sin embargo, estos dos elementos erraron su lanzamiento, al igual que Bukayo Saka.

Por parte de los italianos, Andrea Belotti y Jorge Luiz Frello (Jorginho) fueron quienes pusieron en predicamentos a su selección; sin embargo, Donnarumma se vistió de héroe para lograr el título en calidad de visitante.

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