España y Suecia firman el primer empate sin goles de la Euro 2020

La Euro 2020 continúa su marcha y este lunes, en uno de los encuentros que generaban altas expectativas, España y Suecia firmaron el primer partido sin goles del torneo.

En un juego en el que el equipo dirigido por Luis Enrique fue un claro dominador, el conjunto de La Furia no logró abrir el marcador teniendo a Ferran Torres, Dani Olmo y Álvaro Morata como ejes en el ataque.

GRAF269. SEVILLA, 14/06/2021.- El delantero de la selección española Álvaro Morata, durante el partido del grupo E de la Eurocopa 2020 ante Suecia que disputan este lunes en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/Kiko Huesca |Kiko Huesca/EFE

A lo largo del encuentro, los tres delanteros titulares de España, salieron para dar ingreso a Pablo Sarabia, Gerard Moreno y Mikel Oyarzabal, sin embargo, las modificaciones del entrenador no rindieron frutos y La Roja se tuvo que conformar con dividir puntos en su presentación luego de registrar 17 remates de los cuales, únicamente cinco fueron con dirección al arco defendido por el guardameta sueco, Robin Olsen.

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Por su parte, Suecia no logró encontrarse en el terreno de juego del Estadio La Cartuja de Sevilla, ya que su posesión de balón fue de apenas un 14 por ciento y exhibieron la falta que les hace Zlatan Ibrahimovic en el ataque, quien fue baja de la competencia debido a un esguince en la rodilla izquierda a pocas semanas de la Euro 2020.

Eslovaquia y Polonia, sus próximos rivales

Después de dividir puntos en su presentación, España se medirá a Polonia en la Jornada 2 el próximo sábado 19 de junio en la misma cancha de Sevilla. No obstante, el equipo de las Águilas Blancas llegarán al encuentro en busca de sumar sus primeros puntos luego de caer ante Eslovaquia por 2-1 en la primera fecha del certamen.

Por su parte, Suecia se verá las caras frente a los eslovacos, quienes debutaron con victoria en el Estadio Krestovski de San Petersburgo y se posicionaron en lo más alto del Grupo E, dicho encuentro, se jugará el próximo viernes 18 en el mismo recinto de Rusia.

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