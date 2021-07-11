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Fútbol

Italia vs Inglaterra cobertura en vivo | Final Eurocopa 2020

Inglaterra se mide ante Italia en la final de la Eurocopa. Los ingleses buscan su primer título continental y los italianos quieren hacer la maldad en Wembley.

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Escrito por: Azteca Deportes

Giorgio Chiellini, capitán de la selección italiana, aseguró este sábado que partidos como la final de la Eurocopa que disputará este domingo en Wembley contra Inglaterra son especiales porque "pueden no volver a pasar en tu carrera" y destacó que su equipo está a "un centímetro" de la gloria.

"Es una suerte increíble poder jugar este partido, son partidos que podrían no volver a pasar en tu carrera. Pero hay que aliviar la tensión, sabemos cuánto es importante, no es necesario enfatizarlo, sino mantener alta la concentración, afirmó Chiellini en la rueda de prensa de la víspera.

Chiellini, que formará la zaga junto a Leonardo Bonucci en Wembley, consideró que la final la jugarán las dos selecciones que "más merecieron" avanzar y reconoció que la plantilla italiana se sentía con gran confianza desde el comienzo.

Expresó su profundo aprecio por Harry Kane, el delantero que metió a Inglaterra en la final con una monumental actuación en las semifinales contra Dinamarca.

"Kane es un delantero de nivel mundial. Me acuerdo la primera vez que me medí con él, era un amistoso en Turín. Es increíble, soy uno de los que más le aprecia. Tendré la suerte de verlo mañana en el campo, siempre es bonito jugar contra estos delanteros", aseguró.

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Euro 2020 - Inglaterra Entrenamiento
Entrenamiento de la Selección de Inglaterra | Euro 2020|REUTERS

No habrá favoritismo hacia Inglaterra


Tiene claro que será fundamental saber leer los momentos del partido y actuar con lucidez para doblegar a Inglaterra, una selección que contará con el apoyo de 60.000 aficionados.

"Habrá momentos en los que tendrás que tener lucidez, es impensable que dominemos los noventa minutos. Es una final y para ganar hay que tener cuidado con todos los detalles", dijo.


Y nada de polémicas sobre presuntos favores a Inglaterra porque juega la final en casa: "No es la primera vez que una selección hace la final en casa, han sido buenos ellos para llegar a la final".

EFE

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