¡La Final de la EUROCOPA se ENCIENDE! 

Las dos mejores selecciones de Europa se juegan la máxima gloria del viejo continente y Wembley Stadium será la sede para este duelazo, la Azzurra derrotó a España en las Semifinales, mientras que Inglaterra, de manera polémica, accedió a la Final de la Eurocopa tras vencer a Dinamarca.

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¿Quién es el favorito para GANAR en Caliente.mx?

Italia vs Inglaterra. A pesar de que los momios están muy parejos, los ingleses parten ligeramente como favoritos (+165) pero los italianos no se quedan atrás (+195), por lo que al apostar $400 a la victoria del Equipo de la Rosa, ¡cobrarías $1,060! Una muy buena ganancia para ser el favorito.

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Si ambos equipos anotan: Italia e Inglaterra marcarán gol en el partido.

El número total de goles: Cuántos goles se anotarán durante el encuentro.

Marcador correcto del partido: Podrás elegir si el partido queda 0-0 o hasta una goliza en la Final de la Euro.

Si el partido se va a penales.

Quién será el primer jugador en marcar gol o hasta quién podría marcar un Hat-Trick.





|Alessandra Tarantino / POOL/EFE

Ahora, si quieres ser más específico podrás apostar a quién será el CAMPEÓN de la EUROCOPA sin importar la modalidad en cómo haya quedado el partido.

ITALIA -106

INGLATERRA -125

Por último, podrás apostar por quién será el GOLEADOR del torneo, actualmente están en la pelea Cristiano Ronaldo y Patrik Schick con 5 anotaciones (con un momio de +145) y Harry Kane que suma 4 goles todavía tiene posibilidades de hacerse como el máximo romperredes y registra un momio de +320, todo puede pasar en la Final.

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