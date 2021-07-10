Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
logo_UEFAeuro2024.png
QUIERO VER
Fútbol

¡La Final de la EUROCOPA se ENCIENDE! 

Las dos mejores Selecciones de Europa se juegan la máxima gloria del Viejo Continente en la Eurocopa y Wembley Stadium será la sede para este duelazo.

Final Eurocopa entre Inglaterra e Italia.png

Escrito por: Héctor Blando

Las dos mejores selecciones de Europa se juegan la máxima gloria del viejo continente y Wembley Stadium será la sede para este duelazo, la Azzurra derrotó a España en las Semifinales, mientras que Inglaterra, de manera polémica, accedió a la Final de la Eurocopa tras vencer a Dinamarca.

Te podría interesar: Balance histórico entre Italia e Inglaterra

¿Quién es el favorito para GANAR en Caliente.mx?

Italia vs Inglaterra. A pesar de que los momios están muy parejos, los ingleses parten ligeramente como favoritos (+165) pero los italianos no se quedan atrás (+195), por lo que al apostar $400 a la victoria del Equipo de la Rosa, ¡cobrarías $1,060! Una muy buena ganancia para ser el favorito.

Pero la Casa Líder de Apuestas en México tiene casi 200 mercados diferentes para ganar con esta gran final, tales como:

  • Si ambos equipos anotan: Italia e Inglaterra marcarán gol en el partido.
  • El número total de goles: Cuántos goles se anotarán durante el encuentro.
  • Marcador correcto del partido: Podrás elegir si el partido queda 0-0 o hasta una goliza en la Final de la Euro.
  • Si el partido se va a penales.
  • Quién será el primer jugador en marcar gol o hasta quién podría marcar un Hat-Trick.

Harry Kane fichaje


|Alessandra Tarantino / POOL/EFE

Ahora, si quieres ser más específico podrás apostar a quién será el CAMPEÓN de la EUROCOPA sin importar la modalidad en cómo haya quedado el partido.

ITALIA -106
INGLATERRA -125

Por último, podrás apostar por quién será el GOLEADOR del torneo, actualmente están en la pelea Cristiano Ronaldo y Patrik Schick con 5 anotaciones (con un momio de +145) y Harry Kane que suma 4 goles todavía tiene posibilidades de hacerse como el máximo romperredes y registra un momio de +320, todo puede pasar en la Final.

Si no tienes cuenta en Caliente.mx, regístrate ahora y ¡recibe $400 GRATIS para comenzar a apostar en la GRAN FINAL DE LA EUROCOPA!

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP