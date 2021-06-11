Turquía vs Italia cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Arranca la Eurocopa 2020. Tuvo que pasar un año para que el certamen del Viejo Continente pudiera realizarse, pues por la pandemia, como varios eventos, tuvo que posponerse a este año. Para inaugurar el esperado torneo, Italia se mide en el Olímpico de Roma ante Turquía, con una generación de oro que buscará el campeonato que no consiguen desde 1968.

Este año, el torneo de Naciones europeas no tiene una sede como tal, se jugará alrededor del continente en distintos recintos. Todo esto para celebrar el 60 aniversario del certamen.

Serán en total 12 ciudades las que albergarán los encuentros, entre los que destacan Alemania, España, Holanda, Italia e Inglaterra, que tendrá la Gran Final en el mítico Estadio Wembley.

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Italia ha estado cerca de la gloria europea, en el 2000 cayeron en la Gran Final ante la campeona del mundo, Francia. En su segunda oportunidad se midieron ante España, que también venía de conquistar la Copa Mundial (2010) en 2012.

Ahora con una nueva generación esperan hacer historia para su segunda Eurocopa, pero tendrán duros rivales como: Inglaterra, Francia y Portugal, actual campeón del torneo continental.

Turquía vs Italia en vivo | Alineaciones confimadas

Domenico Berardi, Lorenzo Insigne y Ciro Immobile formarán el tridente ofensivo de Italia en el partido inaugural de la Eurocopa, contra una Turquía liderada en la delantera por Burak Yilmaz.

El seleccionador Roberto Mancini apostó por el once esperado, con Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, que sustituye al lesionado Marco Verratti como volante, al lado de Jorge Frello "Jorginho" y Nicoló Barella.

Italia sale con Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Insigne, Immobile.

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En la selección turca, el seleccionador Senol Gunes alineó un 4-2-3-1 con Yilmaz único delantero, acompañado por Yusuf Yazici, Hakan Calhanoglu y Kenan Karaman en línea de tres cuartos.

Turquía sale con: Cakir; Celik, Demiral, Suyuncu, Meras; Yokuslu, Tufan; Yazici, Calhanoglu, Karaman; Yilmaz.

EFE

