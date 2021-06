Chicharito Hernández quiere regresar a la Selección Mexicana

El delantero mexicano Javier Chicharito Hernández tendría como uno de sus objetivos regresar a la Selección Mexicana, y esas ganas fueron transmitidas a Miguel Layún, quien comentó que tras hablar con el delantero del Galaxy, conoció sus planes.

En una reciente entrevista el jugador Miguel Layún, quien ha vuelto con el América, indicó que su compañero en Selección en diferentes momentos, en primera instancia no sufre de un veto o alguna situación similar en lo que respecta al combinado mayor.

“Yo lo que he hablado con Javier, él no me ha externado que está vetado porque creo que ya me lo hubiera compartido y hemos hablado mucho”, comentó Layún a un canal deportivo.

Javier Hernández ha pasado por baches en su rendimiento deportivo, pero parece que de a poco recobra el nivel. Ese progreso, comentó Layún, se debe al esfuerzo que le ha puesto al trabajo para “volver a hacer las cosas bien”.

“Inclusive Javier Chicharito Hernández me ha externado las ganas que tiene (por volver a Selección) lo mucho que está trabajando por hacer las cosas bien en su club y por volver a Selección”.

Layún pide claridad y no caer en especulaciones

Ante el planteamiento que ha surgido en el que se cree que Chicharito Hernández podría estar bloqueado, Layún cree que en el supuesto, los involucrados deberían de estar enterados.

Poniéndose como ejemplo, Layún que si él estuviera en esa situación preferiría conocer de propia voz del entrenador la decisión, para no especular y complicar las situaciones.

Miguel Layún, a favor de los naturalizados

El defensa mexicano que ha regresado a las filas de las Águilas tras pasar temporadas en Europa con el Watford, Porto, Sevilla, Villarreal y en México con Rayados, indicó que en su caso, aprueba la llegada de jugadores naturalizados, siempre y cuando vayan con todo el compromiso y a entregarse en cada momento.

“Entonces todo depende de la actitud en la que llegan. Sí es el caso como Funes Mori pues adelante”, dijo Layún y sentenció “que venga y nos deje todo lo que puede aportar”.