Equipos clasificados a los octavos de final de la Europa League

¡De no creerse! Luego de partidos parejos en la ida, varios equipos grandes o poderosos se quedaron fuera en los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League, rompiendo varios pronósticos y apuntándose resultados dignos de papelón.

Clubes de gran poder económico y tradición como el Napoli, Hoffenheim, Leicester City y Bayer Leverkusen quedaron eliminados y sin duda serán de las grandes decepciones de la presente Europa League.

Fracaso en el Diego Armando Maradona

El Napoli le dijo adiós a su sueño europeo al caer ante el modesto Granada de LaLiga por marcador global de 2-3 a pesar de ganar en casa, cosechando así un fracaso más, pues a pesar de su gran inversión no pudo trascender en el Viejo Contienente y en la Serie A se encuentra en séptimo lugar, fuera de los puestos europeos.

El segundo mejor equipo quedó eliminado

El Hoffenheim, equipo que durante la fase de grupos se robó los reflectores al lograr 16 de 18 puntos posibles, quedó fuera de combate al perder en casa por marcador de 2-0 y con un global de 5-3 ante el modesto Molde FC de Noruega.

La revelación de la Premier League quedó en ridículo

El Leicester City, equipo que marcha en el tercer lugar de la Premier League y ha sorprendido con sus grandes resultados, quedó fuera de la Europa League al caer por marcador global de 2-0 ante el Slavia Praga de la República Checa, dejando en vergüenza el nombre del futbol de Inglaterra.

Bayer Leverkusen deja en duda la calidad de su plantel

El Bayer Leverkusen, equipo que cuenta con una de las nóminas más caras de la Bundesliga hizo el oso al quedar eliminado a manos del Young Boys de Suiza por marcador global de 6-3 luego de caer en casa en el partido de vuelta y prácticamente ni meter las manos ante un equipo que llegaba a la eliminatoria como clara víctima.

Resultados de los dieciseisavos de final

A continuación, los marcadores globales de la fase de 32 de la Europa League, en donde mexicanos como Érick Gutiérrez e Hirving Lozano quedan fuera de la competencia, siendo Edson Álvarez el único jugador Azteca que logró su boleto a los octavos de final con el Ajax.

Tottenham 8-1 Wolfsberg

Ajax 4-2 Lille

Napoli 2-3 Granada

Shakhtar 3-0 Maccabi Tel-Aviv

Rangers 9-5 Antwerp

Arsenal 4-3 Benfica

Hoffenheim 3-5 Molde FK

Villarreal 4-1 Red Bull Salzburgo

Leicester City 0-2 Slavia Praga

Milan 3-3 Estrella Roja

Brujas 1-2 Dinamo

Manchester United 4-0 Real Sociedad

Roma 5-1 Braga

Bayer Leverkusen 3-6 Young Boys

Dinamo Zagreb 4-2 Krasnodar

PSV 4-5 Olympiacos

⏰ RESULTS ⏰



🥳 Round of 16 confirmed!



Who did it best tonight? 🤔#UEL pic.twitter.com/S35SnPrICK — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 25, 2021

Equipos clasificados a los octavos de final de la Europa League

Los equipos clasificados son Ajax, Shakhtar, Granada, Molde, Villarreal, Rangers, Arsenal, Tottenham, PSV, Young Boys, Dinamo Zagreb, Roma, Slavia Praga, Milan, Manchester United y Dinamo Kiev.

Luego de las sorpresas que se dieron en los diesiceisavos de final, el Manchester United se apunta como el gran favorito a ganar la UEFA Europa League ya que cuenta con la nómina más cara, seguido por el AC Milan que a pesar de clasificar, pasó con muchas dudas y sufrimiento ante el Estrella Roja.

Otro equipo que promete por pelear por el título hasta el final es el Ajax de Ámsterdam de la Eredivisie, pues además de contar con un plantel muy completo, práctica un estilo de futbol muy atractivo y pasó por encima del Lille, actual líder de la Ligue 1 de Francia. Por si fuera poco, Edson Álvarez se ha ganado un puesto en el once titular con los ‘Hijos de los Dioses’.

