Edson Álvarez regresa a la actividad en la UEFA Europa League y este jueves tendrá una de las tareas más difíciles cuando el Ajax reciba al LOSC Lille por el pase a los octavos de final del torneo europeo. El equipo de Ámsterdam lleva la ventaja tras vencer por marcador de 2-1 en Francia.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El equipo de Erik ten Hag podría verse como el contendiente número uno para llegar a la gran final de la Europa League, debido a la poderosa plantilla que tiene y sobre todo por el gran momento que viven, en donde mantienen una racha de 15 juegos invicto y 14 de ellos han sido victoria, de hecho en este 2021 no saben lo que es la derrota.

De hecho, los gigantes neerlandeses han ganado 10 juegos de forma consecutiva en todas las competencias y apenas este fin de semana golearon 4-2 al Sparta de Rotterdam. Sin embargo, en este juego que será decisivo para mantener el sueño europeo, tendrán una dura baja a la ofensiva, luego de que el delantero Sebastián Haller no fue registrado para jugar con el Ajax en competencias internacionales por una confusión.

En lo que respecta a Edson Álvarez, el zaguero azteca ha mantenido una constancia con su equipo y en ocho encuentros consecutivos ha visto minutos con el Ajax, de hecho en los últimos seis juegos ha sido titular. El cuadro de Ámsterdam también lleva la delantera en la lucha por el escudo de la Eredivisie y son el primer lugar con 56 puntos obtenidos.

En cuanto al cuadro francés, el Lille también vive su mejor momento dentro de la Ligue 1 y son los actuales líderes de la clasificación con 58 unidades. Sin embargo el Lyon, PSG y Mónaco le siguen muy de cerca, por lo que podría pensarse que descuidarán esta eliminación con el fin de terminar en la primera posición del campeonato galo para lograr el histórico quinto título de liga y el cual no consiguen desde hace 10 años.

Este fin de semana vencieron al Lorient por 1-4 en calidad de visitante y la impresionante racha goleadora de Burak Yilmaz, quien suma 11 tantos en todas las competencias, será fundamental para que el equipo llegue a los octavos de final del torneo internacional.

Posible alineación Ajax:

Stekelenburg; Rensch, Schuurs, Martinez, Blind; Alvarez, Gravenberch, Klaassen; Antony, Tadic, Neres.

Posible alineación LOSC Lille:

Maignan; Celik, Fonte, Botman, Reinildo; Weah, Andre, Sanches, Bamba; David, Yilmaz.