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Fútbol

Resultados de los partidos en la Jornada 5 de la UEFA Europa League

La Jornada 5 de la UEFA Europa League dejó grandes partidos, en donde destacaron el triunfo del PSV ante el Granada y el empate entre el AZ Alkmaar y el Napoli del ‘Chucky’ Lozano.

Resultados Jornada 5 UEFA Europa League Gareth Bale

Escrito por: Azteca Deportes

La UEFA Europa League vivió este jueves los partidos de la Jornada 5, en donde hubo grandes partidos y sorprendentes resultados, en donde destacaron la remontada del Milán ante el Celtic, el triunfo del PSV Eindhoven y el empate entre el AZ Alkmaar y el Napoli de Hirving 'Chucky' Lozano.

Con los resultados que se dieron en la quinta fecha, quedó confirmado que 18 equipos ya consiguieron su boleto a los dieciseisavos de final: Roma, Arsenal, Slavia Praga, Bayer Leverkusen, Rangers, Benfica, Granada, PSV, Leicester City, Braga, Lille, AC Milán, Villarreal, Antwerp, Dinamo Zagreb, Hoffenheim, Tottenham y Estrella Roja.

Los grandes de Europa dieron cátedra

A pesar de que se encontraba 2-0 abajo en el marcador, el AC Milán demostró su poderío y a pesar de la ausencia de Zlatan Ibrahimovic, le dieron vuelta al marcador y terminaron ganando 4-2 gracias a los goles de Hakan Çalhanoğlu, Samu Castillejo, Jens Petter Hauge y Brahim Díaz. En Londres, el Arsenal aplastó 4-1 al Rapid Viene gracias a los goles de Alexandre Lacazette, Pablo Marí Villar, Eddie Nketiah y Emile Smith Rowe.

Napoli y Chucky Lozano ponen en riesgo su pase a dieciseisavos

El Napoli comprometió su pase a la siguiente ronda de la Europa League al empatar 1-1 ante el equipo holandés del AZ Alkmaar, en donde Hirving 'Chucky' Lozano ingresó en la segunda parte pero poco pudo hacer para salvar a su equipo; el colombiano David Ospina fue el héroe de los napolitanos al atajar un penal y ahora definirán su pase ante la Real Sociedad.

El Tottenham se salvó del ridículo en Austria

El equipo dirigido por Jose Mourinho, el Tottenham Hotspur, se enfrentó con un equipo alternativo al modesto austriaco LASK, sin embargo, sufrieron de más al empatar 3-3 y en un partido en el que fueron dominados a placer por su rival. Para suerte del entrenador portugués, lograron igualar gracias a los goles de Gareth Bale, Son Heung-Min y Dele Alli.

Todos los resultados de la Jornada 5 de la Europa League

A continuación, todos los resultados de la quinta jornada de la UEFA Europa League:

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