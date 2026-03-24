De Eusébio a Paulinho: Los portugueses que han dejado huella en la Liga BBVA MX

Este próximo sábado 28 de marzo se jugará el encuentro entre la Selección Mexicana, dirigida por Javier ‘Vasco’ Aguirre, y su similar de Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte, conocido anteriormente con Azteca.

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La historia del futbol mexicano ha estado marcada principalmente por la llegada de jugadores sudamericanos, pero también ha habido espacio para figuras de origen portugués. Una presencia discreta pero significativa, con nombres que van desde leyendas mundiales hasta refuerzos recientes que han brillado en la Liga BBVA MX.

Eusébio, la “Pantera Negra” en Monterrey

El caso más emblemático ocurrió en 1975, cuando Eusébio da Silva Ferreira ‘Eusébio’, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, vistió la camiseta de los Rayados de Monterrey. Aunque su paso fue breve y al final de su carrera, su llegada marcó un hito histórico: una estrella europea y mundial jugando en México. Disputó solo 10 partidos y anotando un único gol contra el Jalisco el 20 de diciembre de 1975.

Paulinho, el nuevo referente en Toluca

Casi cinco décadas después, João Paulo Dias Fernandes ‘Paulinho’ llegó en 2024 procedente del Sporting de Lisboa y rápidamente se convirtió en goleador del Toluca. Su adaptación fue inmediata y hoy es uno de los delanteros más destacados de la Liga BBVA MX, consolidando la idea de que el talento portugués puede triunfar en México. Paulinho ha sido tres veces campeón goleador en el futbol mexicano y en dos ocasiones ha levantado el título de campeón con los Diablos Rojos.

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Luís Leal, corto paso por Chiapas

Entre 2017 y 2020, Luís Leal jugó en Jaguares de Chiapas y posteriormente en Xolos de Tijuana. Aunque nació en Santo Tomé y Príncipe, es internacional absoluto con Portugal, lo que lo coloca en la lista de lusitanos que han pasado por el futbol mexicano. Su rendimiento fue irregular, pero dejó huella como uno de los pocos portugueses en la liga.

William Carvalho, con el uniforme Tuzo

En 2025, William Carvalho, mediocampista de la selección portuguesa, tuvo una breve etapa con Pachuca. Su llegada generó expectativa, aunque no logró consolidarse. En este momento sigue recuperarse un terrible lesión de rotura completa del tendón de Aquiles en su pierna derecha

Stephen Eustáquio, de passadiça con Cruz Azul

Por su parte, Stephen Eustáquio, nacido en Portugal pero internacional con la Selección de Canadá y que estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026, jugó solo un encuentro con la Máquina de Cruz Azul en 2019. Una lesión truncó su paso por el conjunto cementero, pero su presencia sumó otro nombre portugués a la Liga BBVA MX.

En conclusión, los portugueses han tenido una participación limitada pero simbólica en el balompié mexicano. Desde la leyenda de los años 70 hasta los refuerzos modernos, su historia en México es breve, pero con capítulos que merecen ser recordados.

