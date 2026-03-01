ÚLTIMA HORA: Toluca perderá a uno de sus mejores jugadores para enfrentar a Pumas en el Clausura 2026

Toluca dio el golpe sobre la mesa y derrotó a las Chivas de Guadalajara por 2-0 en el Nemesio Diez en la Jornada 8 del Clausura 2026. Con este resultado, los dirigidos por Antonio Mohamed desplazaron a los antiguos líderes de la Liga BBVA MX a la tercera posición. Sin embargo, no todas son buenas noticias para los Diablos Rojos, ya que perderán a una de sus máximas figuras para el próximo duelo ante Pumas UNAM.

Resulta que Marcel Ruiz será baja del Toluca para enfrentar a los universitarios en la Jornada 9 del campeonato mexicano. El futbolista que venía de estar concentrado con la Selección Mexicana fue titular en el juego ante Chivas y estuvo muy cerca de ser expulsado por una dura entrada sobre Brian González. De todas formas, se perderá el partido ante Pumas debido a que alcanzó la quinta tarjeta amarilla, lo que equivale a un juego de suspensión.

Marcel Ruiz alcanzó la quinta tarjeta amarilla en el duelo ante Chivas|Crédito: Toluca FC / X

El mediocampista del cuadro escarlata ya había visto la cartulina amarilla en la Jornada 2 frente a Santos Laguna; en la fecha 4 ante Puebla; en la Jornada 6 en el duelo ante Xolos de Tijuana; en la Jornada 7 en la visita a los Rayos del Necaxa; y ahora sumó la quinta en el duelo ante Chivas por la Jornada 8. Sin lugar a dudas será una baja dura para el equipo del ‘Turco’ Mohamed, que buscará mantenerse invicto dentro del Clausura 2026.

¿Cuándo juegan Toluca vs Pumas por el Clausura 2026?

Los Diablos Rojos se medirán ante Universidad el próximo martes 3 de marzo y deberán visitar el Estadio Olímpico Universitario para disputar la Jornada 9 del Clausura 2026, fecha que se llevará a cabo entre semana. El partido está estipulado para iniciar a las 21:10 horas (tiempo Centro de México) y se espera que sea un choque de dos potencias, sobre todo en defensa, dentro del futbol mexicano.

Toluca y Pumas lucharán por mantener su invicto

Tanto Toluca como Pumas son los dos únicos equipos que se mantienen invictos en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Los de Mohamed arrastran 5 triunfos y 3 empates en lo que va de torneo, mientras que los dirigidos por Efraín Juárez acumulan 4 victorias y 4 igualdades, ambos sin conocer la derrota. Sin embargo, la racha para cualquiera de los dos equipos podría acabar en la próxima jornada.