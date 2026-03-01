Así será el NUEVO formato de clasificación de la F1 2026 tras la inclusión de Cadillac a la parrilla

Además de gestar el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez, el ingreso de Cadillac a la Fórmula 1 impulsó un cambio dentro de la clasificación debido a que ahora serán 11 los equipos que estarán presentes en la parrilla. Resulta que tanto en la Q1 como en la Q2 habrá una mayor cantidad de eliminados con el fin de que solo 10 pilotos estén presentes en la Q3, fase que también tendrá cambios.

La cantidad de eliminados tanto en la Q1 como en la Q2 aumentará de cinco a seis pilotos. Además, la Q3 se ampliará y tendrá una duración de 13 minutos respecto a los 12 que constaba hasta la temporada 2025. Quien estuvo detrás de este cambio de reglamentación fue la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), quien decidió reformular la regla y aumentar el número de eliminaciones.

La Q1 y Q2 tendrán más eliminados|Crédito: F1 / X

Cabe destacar que la duración de de las actividades en pista también padeció cambios. A pesar de que la clasificación, en conjunto, seguirá realizándose en el plazo de una hora, la Q3 pasa de 12 a 13 minutos debido a que el intervalo entre la Q2 y la Q3 se ha reducido de ocho a siete minutos.

Estos cambios ya entrarán en vigencia durante el fin de semana del 5 al 7 de marzo cuando, en Melbourne, comience la temporada 2026 con el Gran Premio de Australia.

Cadillac presentó el primer nombre que tendrá su monoplaza

A pocos días para que comience el GP de Australia, la escudería estadounidense reveló este fin de semana que el chásis de su monoplaza tendrá el nombre de MAC-26. Así es como será conocido el primer vehículo que conducirán Checo Pérez y Valtteri Bottas a partir del próximo fin de semana.

MAC-26, acrónimo de "Mario Andretti Cadillac 26". Este nombre rinde homenaje al campeón del mundo de la F1 de 1978 y miembro del consejo de administración de la estructura, padre de Michael Andretti, quien contribuyó en gran medida a poner en marcha el proyecto del equipo Cadillac.

“Nombrar nuestro primer chasis MAC-26 refleja el espíritu que Mario llevó a la Fórmula 1 y la convicción de que un equipo estadounidense pertenece a este escenario”, fue lo que expresó Dan Towriss, CEO de Cadillac Formula 1 Team.