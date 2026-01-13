La excelente noticia que recibió Javier Aguirre para México: directa desde Europa

La Selección Nacional de México se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aún no se sabe si Cristiano Ronaldo estará en el partido de los aztecas frente a Portugal . Pero más allá de eso, el entrenador Javier Aguirre está planificando todo al máximo y pensando qué jugadores convocará para la justa internacional. En ese marco, recibió una buena noticia de Europa.

Resulta que uno de los mejores jugadores que tiene la Selección Mexicana estaba lesionado y no podía jugar en el Viejo Continente. Sin embargo, tras un tiempo fuera del campo de juego, finalmente podrá volver a disputar un partido y eso es una grata noticia para el director técnico del combinado azteca. Se trata de Edson Álvarez, quien podría quedarse sin equipo post Mundial.

Edson Álvarez en el Fenerbahce|Foto: @fenerbahce

Edson Álvarez le da una gran noticia a Javier Aguirre

El ‘Machin’ retornó a las prácticas con el Fenerbahçe luego de no haber podido estar en el título de la Supercopa por culpa de la lesión muscular que presentó a finales de diciembre. El mexicano volvería para el partido de este miércoles 14 de enero, donde su equipo jugará frente al Beyoglu Yeni Çarsi. El club mostró cómo se entrenaba Edson Álvarez en medio de la nieve.

TE PUEDE INTERESAR:



De este modo, el volante central de 28 años le aportará al conjunto turco y también le da una buena noticia al ‘Vasco’ Aguirre, puesto que necesita que llegue con buen ritmo futbolístico a la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca (Ciudad de México para la justa internacional).

El Vasco Aguirre|Reuters

¿Por qué Edson Álvarez podría salir del Fenerbahçe?

Resulta que el ex América llegó a Turquía a préstamo y con opción de compra desde el West Ham United de la Premier League. No obstante, desde Europa llega la información de que podrían no hacer uso de ella si no ven que sea importante. Por ahora, no lo contemplan. Cabe destacar que lo había pedido José Mourinho, DT que luego pasó al Benfica.

Los números de Edson Álvarez en el Fenerbahçe

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Edson Álvarez en el Fenerbahçe son los siguientes: