Club América tendrá que hacer este sacrificio si realmente quiere fichar a Emiliano Gómez

Mientras que los aficionados del Club América piden a un jugador que ya está en el equipo, parece que la directiva quiere contratar a un futbolista más en este mercado de invierno y el nombre que suena con fuerza es Emiliano Gómez. Sin embargo, las Águilas deberán hacer un sacrificio si quieren fichar al mediapunta de 24 años de Club Puebla.

América, equipo rechazado por un futbolista que hoy es elogiado por la FIFA , busca mejorar la plantilla para volver a dominar la Liga BBVA MX en el Clausura 2026 luego de dos campeonatos en los que Toluca le robó el protagonismo. En ese contexto, busca a Gómez, pero hay un gran problema: es uruguayo y ocupa un lugar NFM (No Formados en México).

Emiliano Gómez, de Puebla|Crédito: Mexsport

América debería sacrificar a un NFM para fichar a Emiliano Gómez

El principal problema de América para el fichaje del uruguayo de 24 años es la nacionalidad del mediapunta. A raíz de que nació en Uruguay, este jugador ocupa un cupo de extranjero, mientras que las Águilas tienen cubiertas las 9 plazas disponibles para los NFM. En ese marco, si quiere a Gómez, debe sacrificar a otro jugador formado fuera de México.

TE PUEDE INTERESAR:



Al no tener cupos disponibles para extranjeros, Club América no quiere repetir el problema que ya tuvo en el pasado, cuando tuvo que quitar de la lista de buena fe a los futbolistas Javairo Dilrosun e Igor Lichnovsky. Primero debería concretar la salida de otro jugador extranjero. Caso contrario, sería casi imposible fichar a Emiliano Gómez.

Lo económico también complica el fichaje de Emiliano Gómez en Club América

Según la información de ESPN, Puebla quiere cerca de 5 millones de dólares por el jugador uruguayo, una cifra que no es nada sencilla de afrontar para el conjunto del Nido de Coapa. De ese modo, hay que ver si los azulcremas arriesgan o si prefieren desistir de este fichaje a menos de que se produzca una venta antes del 10 de febrero.

Los números de Emiliano Gómez en Club Puebla

De acuerdo a los datos proporcionados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, los números de Emiliano Gómez en Club Puebla son los que se muestran a continuación: