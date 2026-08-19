Estos son los delanteros que Chivas contemplaría para cubrir la baja de la Hormiga

Pese a que no se ha hecho oficial la venta, es un asunto de tiempo para que se comparta el aviso de que Armando González emigrará al futbol europeo. El ariete del Guadalajara dejará un hueco que se cubrirá con uno de los otros dos arietes del primer equipo. Sin embargo, surge una interesante situación alrededor de quién cubrirá el espacio como tercera opción en el primer equipo. Estas son las opciones dentro de la cantera de Chivas.

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¿Qué ariete subirá al primer equipo de Chivas desde las fuerzas básicas?

Claramente Milito tiene como sus primeras e inmediatas referencias a Ricardo Marín y a Ángel Sepúlveda, que son los arietes que tienen toda la experiencia en primera división y quienes venían jugando por detrás de la Hormiga. Sin embargo, aunque parece difícil, Gabriel podría pensar en dos arietes en algunos partidos… por lo que deben subir a algún ariete de los que vienen en el trabajo de fuerzas básicas.

Los dos nombres que se indican como realistas, son Jesús Hernández y Diego Latorre. El primero es este hombre que ya tuvo experiencia en el futbol español jugando con la filial del Elche. Hizo pretemporada con el primer equipo y viene de un 2025-26 con seis tantos. Mientras que Latorre cuenta con 13 goles en ese mismo periodo y en su actualidad es pieza clave del Tapatío dirigido por Pepe Meléndez.

¿Qué otros nombres están en el radar de las fuerzas básicas de Chivas?

En general hay molestia en una parte del entorno de la afición del Guadalajara, pues ven la venta de Armando como un error, pensando en las aspiraciones para alcanzar el título del futbol mexicano. Ante eso, se cuestiona el movimiento de prestar a Sergio Aguayo, quien regresaría de Colombia hasta finalizar este torneo.

Por ello, los futbolistas que siguen en la fila por sus actuaciones en la Sub-21 de las Chivas son Anwar Kameel Ben Rhouma, Vladimir Moragrega, Brandon Brockson e Iván Martínez. Sin embargo, parece que la gran oportunidad de subir a las actividades del primer equipo están en los dos primeros mencionados.