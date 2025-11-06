Son extranjeros y el Club América los tendría como sus dos primeras bajas para el Clausura 2026

Mientras André Jardine está preparando el duelo frente a Toluca por la última jornada del Apertura 2025, el Club América ya está centrado en el armado del plantel de cara al próximo año. Si bien es cierto que la directiva tiene a varios nombres en carpeta por los cuales negociar, también hay ciertos futbolistas que tienen los días contados en Coapa y dos de ellos se tratarían de jugadores extranjeros.

Víctor Dávila e Igor Lichnovsky saldrían del América en 2026

Según reportes, tanto Víctor Dávila como Igor Lichnovsky no entran en los planes de Jardine de cara al comienzo del Clausura 2026, por lo que los chilenos son los nombres con más fuerza para salir el próximo mercado de pases que abrirá en invierno. De esta manera, las Águilas liberarían dos cupos de jugador extranjero, muy importante pensando en los posibles fichajes del siguiente año, donde Agustín Palavecino es uno de los objetivos del América .

Canva Igor Lichnovsky y Víctor Dávila podrían salir del América en 2026

Dávila y Lichnovsky perdieron su protagonismo dentro del América

Este Apertura 2025 no ha sido el mejor torneo de los futbolistas chilenos. Por el lado de Dávila, disputó un total de 11 partidos con el América, pero solo en 3 de ellos fue titular. Acumula apenas 283 minutos jugados en la temporada actual de la Liga BBVA MX y, si bien es uno de los principales recambios de Jardine, su futuro estaría cada vez más lejos de Coapa.

Lichnovsky arrancó la temporada siendo titular, pero el nivel superlativo de jugadores como Ramón Juárez relegaron al defensor sudamericano a la banca. Con 31 años, suma 6 partidos jugados a lo largo del Apertura 2025 repartidos en 464 minutos. Anotó solo un gol y el América daría luz verde para su salida en 2026.

El equipo que estaría interesado en fichar a uno de los chilenos del América

Según la prensa chilena, uno de los equipos que buscaría fichar a Lichnovsky sería Universidad de Chile. El defensor central se formó en las fuerzas básicas de la U, por lo que buscarían conectar con el jugador desde lo sentimental para fomentar un regreso. Sin embargo, clubes como Pumas UNAM también lo tendrían en carpeta.