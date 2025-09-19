F1: ¿Por qué a Checo Pérez lo llaman “El Rey de Bakú”? Esta es la poderosa razón

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los circuitos más importantes en la historia reciente de la Fórmula 1 por los espectaculares resultados que se han dado aquí. Se trata del Gran Premio de Azerbaiyán, mismo que es el responsable de que Sergio, Checo Pérez, lo llamen “El Rey de Bakú”.

Hospitality GP By AZE, eventos de Élite con Checo Pérez

La temporada 2025 de la F1 ha traído consigo resultados un tanto sorpresivos que colocan a McLaren como el número uno tanto en pilotos como en cuanto a escuderías se refiere. Esta situación buscará ser eliminada por Checo Pérez y Cadillac de cara a la campaña que se avecina.

¿Por qué a Checo Pérez le dicen “El Rey de Bakú”?

Curiosamente, la respuesta es más sencilla de lo que se podría pensar. Y es que Checo Pérez es apodado “El Rey de Bakú” porque, hasta ahora, ningún otro piloto ha podido obtener más podios que el mexicano en el Gran Premio de Azerbaiyán, esto considerando que suma cinco hasta el momento.

✨ El rey de Baku ✨ pic.twitter.com/Xa7ho3RJGP — 𝒌𝒆𝒊 (@checocrispis) September 14, 2024

El Gran Premio de Azerbaiyán fue el circuito que mejor se le ha dado a Checo Pérez en su etapa en la Fórmula 1 no solo con Red Bull Racing, sino también con las demás escuderías en las que ha estado. Ante ello, el tapatío espera repetir esta hazaña la siguiente temporada cuando defienda los intereses de Cadillac.

¿Qué podios ha firmado Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán?

Desde su llegada a la Fórmula 1, el nacido en Guadalajara puede presumir un total de cinco podios en el circuito de Azerbaiyán, mismos que lo catalogan como “El Rey de Bakú”. En ese sentido, los dos que más llaman la atención se dieron en las temporadas 2021 y 2023, cuando obtuvo el primer lugar a través de Red Bull.

El primer GP de Azerbaiyán en donde Checo Pérez se subió al podio fue nada más y nada menos que en el año 2016, cuando sorprendió a propios y extraños al quedar en el tercer lugar con la escudería Force India. Dos años después obtuvo el mismo sitio con la misma constructora, mientras que el último fue en 2022 cuando quedó sublíder con Red Bull.

Por siempre el rey de Baku pic.twitter.com/bTUqjxAh3q — almejandra (@JANELlSBON) December 25, 2024

¿Cuándo será el Gran Premio de Azerbaiyán 2025?

En medio de este conteo de éxitos de Checo Pérez en Bakú , es preciso mencionar que el próximo Gran Premio de la Fórmula 1 será precisamente en Azerbaiyán. Aquí, cada uno de los pilotos se medirán en la carrera programada para este domingo 21 de septiembre en punto de las 05:00 horas, tiempo centro del país.