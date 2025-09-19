Ludwig Kaiser, el luchador alemán que alcanzó la fama gracias a El Grande Americano

Una de las superestrellas que se ha convertido en un auténtico hit en este 2025 es, sin duda, El Grande Americano , un personaje que surgió como una antítesis de los luchadores mexicanos en la WWE pero que, aún y como heel, ha logrado ganarse el cariño de millones de fanáticos en el país.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

El hombre detrás del personaje de El Grande Americano es Ludwig Kaiser, estrella alemana que antes de esta oportunidad deambulaba por la zona media - baja de la WWE pero que, hoy por hoy, es uno de los elementos a seguir en un futuro a corto y mediano plazo en dicha empresa. ¿Conoces su historia?

¿Quién es Ludwig Kaiser y cómo llegó a la WWE?

Nacido el 8 de julio de 1990 en Pinneberg, Alemania, Marcel Barthel, nombre de pila de Ludwig Kaiser, es un luchador alemán que, tras su paso por NXT, logró dar el salto a RAW tras llegar a la empresa en el 2017. Kaiser llegó a formar parte de importantes equipos tales como Imperium, aunque siempre en un rol secundario.

Parecía que su etapa en la WWE se mantendría de la misma forma; sin embargo, con el personaje de El Grande Americano no solo ha logrado ser una de las cartas fuertes de la AAA, sino que poco a poco ha escalado y superado el rondo “midcard” de la WWE gracias a su conexión con el público y sus interacciones en el cuadrilátero.

¿Cómo surgió El Grande Americano y quién lo personificó primero?

Harto de las constantes derrotas que tuvo con luchadores mexicanos en la WWE, Chad Gable fraguó una historia en la que El Grande Americano, su nuevo personaje, era una de las leyendas de la lucha libre mexicana que llegó a tener batallas contra otras leyendas como El Santo y Blue Demon.

La historia, a priori, lucía básica; sin embargo, fue suficiente para llamar la atención de la comunidad mexicana y norteamericana. Además, la increíble calidad técnica de Chad Gable hizo que el luchador también fuera una garantía en el cuadrilátero.

🕷 El multiverso de Grande Americano existe…



y lo vimos en #WWERaw pic.twitter.com/XHvOAl0RZU — WWE España (@WWEespana) September 17, 2025

¿En qué momento Ludwig Kaiser tomó el papel de El Grande Americano?

Una desafortunada lesión de Chad Gable obligó a los administrativos de la WWE a darle este personaje a Ludwig Kaiser, quien en el pasado también tuvo feudos con elementos como Penta, El Zero Miedo. La situación superó por completo las expectativas, pues el alemán ha logrado elevar este personaje a niveles insospechados.

Una de las cualidades de esta nueva versión del personaje es su espectacular manejo del micrófono gracias a la forma en cómo Kaiser domina el idioma español, lo cual ha hecho que sea más cercano con la comunidad azteca tanto en Estados Unidos como en territorio nacional.

El Grande Americano, ¿de heel a baby face?

En esencia, El Grande Americano se sigue presentando como un turn heel dentro y fuera de la WWE; sin embargo, el apego que ha presentado con la afición mexicana gracias a la presencia de Ludwig Kaiser con el micrófono han hecho que, posiblemente, su paso a baby face esté más cerca que nunca.

El @ClubAmerica le mandó un regalito al Grande Americano 🫡 pic.twitter.com/mcVPAiWirM — WWE Español (@wweespanol) September 11, 2025

No se descarta, entonces, que este personaje termine el año como un técnico dado que el apoyo de la gente ya lo tiene. Ante ello, resta esperar a conocer qué planes tiene la WWE con él, así como saber qué ocurrirá con Chad Gable una vez supere sus dolencias físicas…¿Se viene un combate entre ambos por el nombre?

