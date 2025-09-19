Mundial de Atletismo: Noah Lyles suma su cuarto oro en la historia tras vibrante carrera (VIDEO)

Noah Lyles continúa demostrando que es uno de los mejores atletas no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Así lo demostró el deportista en el último Mundial de Atletismo, mismo en donde consiguió la medalla de oro en la prueba de 200 metros en una vibrante carrera que ha sacudido las redes.

Fue en el Mundial de Atletismo de Tokio en donde Noah Lyles demostró una vez más de qué está hecho, pues gracias a su calidad e intensidad se llevó el cuarto oro en su historia al vencer al resto de sus rivales en una de las carreras más espectaculares que este evento ha dejado hasta ahora.

¿Cómo ganó Noah Lyles la prueba de 200 metros en el Mundial de Atletismo?

Gracias a un espectacular tiempo de 19,52 segundos, Noah Lyles logró obtener un oro más en su historia y se consolidó como el velocista más importante de este Mundial de Atletismo. Aunado a ello, Estados Unidos presume haber conquistado el 1-2, pues junto a él otro que destacó fue Kenny Bednarek.

Por cuarta edición consecutiva, Noah Lyles🇺🇸 se revalida como el mejor del mundo en los 200m.



El podio lo completaron Kenny Bednarek🇺🇸 con la plata y Bryan Levell🇯🇲 con el bronce. Increíblemente, el campeón olímpico Letsile Tebogo🇧🇼 quedó en cuarto lugar.



📌 Noah se convierte… pic.twitter.com/awwk3IVFhi — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 19, 2025

El top 3 fue para el jamaiquino Levell, quien pasó la prueba al acumular 19,64 segundos. Con ello, estos tres deportistas dejaron fuera del podio a Letsile Tebogo, quien fue campeón olímpico y que, pese a ser uno de los favoritos de la prueba, terminó en el cuarto lugar con un tiempo de 19,65 segundos.

¿Noah Lyles superó la marca de Usain Bolt en el Mundial de Atletismo?

El impacto de Noah Lyles es solo igualado por Usain Bolt, quien así como él logró cuatro oros en campeonatos mundiales dentro de los 200 metros llanos. Aún así, vale decir que es el jamaicano quien aún ostenta el récord mundial obtenido en Berlín 2009, mismo en donde corrió este apartado en 19,19 segundos.

Four. In. A. Row. 🥇🥇🥇🥇



Noah Lyles takes the world title once again in the men's 200m! The #Paris2024 100m Champion ran a 19.52s to take the win here in Tokyo, in the same stadium where he made his Olympic debut and won his first Olympic medal!#WorldAthleticsChamps |… pic.twitter.com/Pg1QrJGve5 — The Olympic Games (@Olympics) September 19, 2025

Pese a ello, Noah Lyles poco a poco se integra al debate respecto a los mejores deportistas del mundo pues, en los últimos años, obtuvo el triunfo en Doha 2019, así como en Oregon 2022, Budapest 2023 y, más recientemente, Tokio 2025. Por último, el norteamericano es dueño del tercer mejor tiempo en la historia del Mundial de Atletismo, mismo que obtuvo en Oregon 2022 cuando logró los 200 metros en 13,31 segundos.