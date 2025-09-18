Donovan Carrillo, por su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno con la canción “A Mi Manera”
Donovan Carrillo buscará acceder a los siguientes Juegos Olímpicos de Invierno a disputarse el siguiente año, y por ello escogió una canción icónica.
Una de las estrellas más grandes que México tiene a nivel internacional es Donovan Carrillo , quien tiene todo listo para disputar su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno a disputarse el próximo año. En ese sentido, para obtener dicho logro se apoyará en una de las canciones más emblemáticas que hay en el mundo.
Juegos Z | Los Juegos Olímpicos son un fenómeno mundial
Y es que, con la intención de superar la primera ronda de la reclasificación y buscar su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, Donovan Carrillo optó por utilizar “A Mi Manera”, una melodía que volvió icónica Elvis Presley y que, en el pasado, ha sido vinculada con gratos momentos en el mundo del deporte.
¿Por qué Donovan Carrillo escogió “A Mi Manera” sobre otras canciones?
Una de las razones que han puesto en el ojo mediático a Donovan Carrillo deriva de las canciones que utiliza para hacer sus rutinas de patinaje, mismas que destacan por los toques latinos de los que forma parte. No obstante, ahora decidió dar un cambio total y escoger “A Mi Manera”.
Te puede interesar: Campeón del Mundial de Atletismo agradece a la policía su primer lugar
Te puede interesar: Cartelera Wrestlepalooza WWE 2025: ¿Cuándo y dónde ver el evento?
Mexican figure skater Donovan Carrillo has set his sights on a second Olympic Games at @milanocortina26. 🇲🇽⛸️— The Olympic Games (@Olympics) September 17, 2025
We caught up with him at his summer training, over an Italian espresso. ☕
🎥 Watch the full video on our YouTube channel: https://t.co/V3JGXGPnVq#Olympics… pic.twitter.com/Iac75EIFOB
¿A qué se debe esto? De acuerdo con una entrevista que tuvo con los organizadores de los Juegos Olímpicos, Donovan Carrillo escogió un popurrí de Elvis Presley, iniciando con “A Mi Manera”, ya que considera que será una especie de honor a su abuela, quien en más de una ocasión le pidió que patinara con dicha melodía. De igual forma, explicó que estaba guardando la misma para una “ocasión especial” como es esta.
¿Cuándo será la clasificación para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?
Será este jueves 18 de septiembre cuando dé comienzo el Torneo Clasificatorio de Patinaje Artístico ISU “Skate To Milano 2025”, mismo que se llevará a cabo en Pekín, China, y que culminará el domingo 21 del mes en turno. Cabe destacar que dicho evento contará con un total de 17 cupos, mismos de los cuales cinco serán en individuales masculinos.
PATINADORES MEXICANOS POR EL BOLETO OLÍMPICO 🎟️⛸️— Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 18, 2025
Del 18 al 21 de septiembre se llevará a cabo en Beijing🇨🇳 el clasificatorio olímpico de Patinaje Artístico para Milano Cortina 2026, en él competirán los siguientes mexicanos:
DONOVAN CARRILLO
📅 Programa corto 19 sep - 8:00pm… pic.twitter.com/593ch3OLs2
Es aquí en donde Donovan Carrillo disputará el programa corto el viernes 19 de septiembre a las 20:00 horas, así como el programa libre el sábado 20 de septiembre a las 23:45 horas. Vale mencionar que el mexicano obtendrá su pase a los Juegos Olímpicos de Invierno si es que finaliza entre los primeros cinco puestos.