El futbol está de luto: Esto se sabe de la muerte de Lukaku Sr.

El futbol se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Roger Lukaku, padre de los reconocidos futbolistas belgas Romelu y Jordan Lukaku

Romelu, Jordan y Roger Lukaku
@ProLeagueBE
Fernando Campos
Internacional
Este lunes 29 de septiembre, el futbol internacional se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Roger Lukaku, padre de los reconocidos futbolistas belgas Romelu y Jordan Lukaku. Roger murió a los 58 años de edad en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, dejando un legado que trasciende generaciones y fronteras.

¿Quién fue Roger Lukaku?

Roger Lukaku fue mucho más que el progenitor de dos estrellas del balompié europeo. En su juventud, destacó como futbolista profesional, representando a la selección de Zaire (hoy República Democrática del Congo) y militando en clubes belgas como KV Mechelen y Germinal Ekeren durante la década de los noventa. Su carrera, marcada por esfuerzo y sacrificio, sentó las bases para que sus hijos crecieran con una pasión profunda por el deporte.

¿Dónde juegan sus hijos Romelu y Jordan Lukaku?

Romelu Lukaku, actual delantero de la Roma y máximo goleador histórico de la selección belga, ha compartido en múltiples ocasiones cómo la figura de su padre fue clave en su formación como atleta y como persona. Jordan, también futbolista profesional, ha seguido los pasos de su familia con una carrera sólida en Europa.

La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la familia y rápidamente generó reacciones en el mundo del futbol. Clubes, compañeros y aficionados han expresado sus condolencias a los hermanos Lukaku, reconociendo el impacto que Roger tuvo en sus vidas y en el desarrollo del fútbol africano en Europa.

Roger Lukaku vivió sus últimos años en Kinshasa, donde mantenía vínculos con proyectos deportivos y sociales. Su partida representa una pérdida significativa para la comunidad congoleña y para todos aquellos que lo conocieron como jugador, padre y mentor.

AS Roma (Pertenece a Serie A)
