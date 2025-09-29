El futbol está de luto: Esto se sabe de la muerte de Lukaku Sr.

Este lunes 29 de septiembre, el futbol internacional se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Roger Lukaku, padre de los reconocidos futbolistas belgas Romelu y Jordan Lukaku. Roger murió a los 58 años de edad en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, dejando un legado que trasciende generaciones y fronteras.

¿Quién fue Roger Lukaku?

Roger Lukaku fue mucho más que el progenitor de dos estrellas del balompié europeo. En su juventud, destacó como futbolista profesional, representando a la selección de Zaire (hoy República Democrática del Congo) y militando en clubes belgas como KV Mechelen y Germinal Ekeren durante la década de los noventa. Su carrera, marcada por esfuerzo y sacrificio, sentó las bases para que sus hijos crecieran con una pasión profunda por el deporte.

¿Dónde juegan sus hijos Romelu y Jordan Lukaku?

Romelu Lukaku, actual delantero de la Roma y máximo goleador histórico de la selección belga, ha compartido en múltiples ocasiones cómo la figura de su padre fue clave en su formación como atleta y como persona. Jordan, también futbolista profesional, ha seguido los pasos de su familia con una carrera sólida en Europa.

La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la familia y rápidamente generó reacciones en el mundo del futbol. Clubes, compañeros y aficionados han expresado sus condolencias a los hermanos Lukaku, reconociendo el impacto que Roger tuvo en sus vidas y en el desarrollo del fútbol africano en Europa.

Roger Lukaku vivió sus últimos años en Kinshasa, donde mantenía vínculos con proyectos deportivos y sociales. Su partida representa una pérdida significativa para la comunidad congoleña y para todos aquellos que lo conocieron como jugador, padre y mentor.

