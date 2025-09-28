OFICIAL: FIFA anuncia que Cruz Azul jugará en Qatar este fin de año

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció oficialmente que la Copa Intercontinental 2025 se jugará en Qatar del 10 al 17 de diciembre, con la gran final programada para el día 17 en Doha. El torneo reunirá a los campeones continentales en un formato renovado que busca consolidarse como el nuevo escaparate global de clubes.

Resumen del partido: Puebla 0-2 Chivas de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¿Cómo llegó Cruz Azul a la Copa Intercontinental?

Uno de los protagonistas será Cruz Azul, que representará a la Concacaf tras conquistar la Copa de Campeones 2025 en una final histórica ante Seattle Sounders. La Máquina se impuso 5-0 en un duelo totalmente dominado por los mexicanos en el estadio Olímpico Universitario, con goles de Ignacio Rivero (18’), Lorenzo Faravelli (28’), Ángel Sepúlveda (37’ y 50’) y Mateusz Bogusz (45?). Con ese triunfo, los celestes aseguraron su boleto al torneo intercontinental y reafirmaron su regreso a la élite del futbol internacional.

¿Cuándo debuta Cruz Azul en la Copa Intercontinental?

El debut de Cruz Azul será el 10 de diciembre ante el campeón de la Copa Libertadores, aún por definirse entre Flamengo, Palmeiras, Racing y LDU de Quito. De avanzar, se enfrentaría el 13 de diciembre al Pyramids FC de Egipto, campeón de la Copa África-Asia-Pacífico. El ganador de ese duelo disputará la gran final ante el Paris Saint-Germain, monarca de la UEFA Champions League 2024-25.

También te puede interesar:



Los partidos se jugarán en el estadio Ahmad Bin Ali y el Lusail Stadium, con capacidad para más de 80 mil aficionados. Qatar vuelve a ser sede de un evento FIFA, consolidando su papel como epicentro del futbol global.

Cruz Azul tiene ante sí una oportunidad histórica: convertirse en el primer club mexicano en conquistar la nueva Copa Intercontinental. En Azteca Deportes seguiremos cada paso de La Máquina en su camino hacia la cima del futbol mundial.

