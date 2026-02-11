¡ÚLTIMA HORA! Marcelo Flores queda inhabilitado para jugar por México

El mediocampista de Tigres, Marcelo Flores, ha oficializado su cambio de federación y ahora jugará de manera definitiva con la selección de Canadá, tras recibir la autorización de la FIFA mediante la Plataforma de Cambio de Asociación. Con ello, el exjugador del Arsenal queda inhabilitado para volver a vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

Marcelo Flores, quien en 2022 había manifestado públicamente su intensión de jugar con la Selección Mexicana, sorprendió al al solicitar el cambio de federación hace unos meses. La FIFA confirmó que el trámite fue aprobado, lo que le permite ser convocado por Canadá en las próximas competencias internacionales, incluido la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El jugador, nacido en Ontario, Canadá, pero formado en Inglaterra y México, tomó la para buscar mayor proyección internacional y estabilidad en su carrera. Su vínculo con Tigres en la Liga BBVA MX le ha dado continuidad, pero la oportunidad de representar a Canadá en un Mundial en casa fue determinante.

Con este movimiento, Marcelo Flores cierra definitivamente su etapa con la Selección Mexicana y abre un nuevo capítulo con Canadá.

El mediocampista de Tigres ahora tendrá la oportunidad de brillar en el escenario mundial vistiendo la camiseta canadiense, mientras México deberá replantear su estrategia de desarrollo de jóvenes figuras para evitar nuevas fugas de talento.

Participación de Marcelo Flores con la Selección Mexicana

Marcelo Flores participó solamente en tres encuentros con la Selección Mexicana mayor, dos amistosos y uno de la Concacaf Nations League jugando apenas 46 minutos con la camiseta azteca. Con selecciones de categorías menores tuvo participación en 23 partidos en donde anotó en siete ocasiones.

¿ Qué es la Plataforma de Cambio de Asociación de la FIFA?

La Plataforma de Cambio de Asociación de la FIFA es un sistema creado para dar transparencia y formalidad a los procesos en los que un futbolista decide cambiar la federación nacional que lo representa.

¿Qué es y cómo funciona?

Es una herramienta pública y oficial de la FIFA que registra todos los casos de jugadores que solicitan y obtienen un cambio de asociación.

que registra todos los casos de jugadores que solicitan y obtienen un cambio de asociación. El trámite se realiza ante la Cámara del Estatuto del Jugador del Tribunal de Fútbol de la FIFA , que evalúa si el futbolista cumple con los requisitos establecidos en el reglamento.

, que evalúa si el futbolista cumple con los requisitos establecidos en el reglamento. Una vez aprobado, el jugador queda habilitado para representar a su nueva federación en partidos internacionales, y pierde la posibilidad de volver a jugar con la selección anterior.

Requisitos principales