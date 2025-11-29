La familia de Neymar revive y repatria la marca “Pelé”

La figura de Pelé, un símbolo universal del fútbol y de Brasil, vuelve oficialmente a casa. La empresa NR Sports, propiedad de la familia de Neymar Jr., adquirió los derechos comerciales del “Rey” en un acuerdo valorado en 18 millones de dólares, un movimiento que marca un antes y un después para la marca Pelé y su proyección global.

Con esta operación, la agencia liderada por Neymar Santos Sr. tendrá el control del uso del nombre, imagen y productos asociados al tricampeón mundial. Para el entorno de Neymar, este paso no solo es un negocio estratégico: es una misión cultural.

La marca Pelé vuelve a Brasil para un nuevo renacer

Durante años, los derechos comerciales pertenecían a la empresa estadounidense Sport 10, cuya administración era considerada insuficiente en Brasil. La “repatriación” impulsada por Neymar busca revalorizar y modernizar una de las marcas más poderosas en la historia del deporte.

“Queremos traer su identidad al momento actual”, expresó Neymar Santos Sr. durante el anuncio en el Museo Pelé, en Santos.

La familia del astro fallecido en 2022 celebró la noticia. Su hija, Flávia, lo definió como “un acto emocional y justo”, mientras un video narrado por Neymar Jr. destacaba la magnitud del ícono:

“Pelé nació para cambiar todo. Hoy vuelve a ser nuestro”.El movimiento llega justo después de la conmemoración del histórico gol 1.000, un hito que mantiene vivo el mito de un hombre que cambió para siempre el lenguaje del fútbol.

Neymar impulsa el legado del Rey en una nueva era comercial

Para NR Sports, controlar la marca Pelé es también una oportunidad de expansión global. La compañía busca posicionar productos, campañas y colaboraciones con un alcance moderno que conecte a Pelé con nuevas generaciones en Brasil, Estados Unidos y Europa.

El anuncio coincide con otra transformación histórica: la demolición del Vila Belmiro, templo donde Pelé escribió su leyenda con el Santos. En su lugar surgirá la Nova Arena, un estadio de más de 120 millones de dólares que simboliza el futuro del club y del propio legado del Rey.

En un país donde Neymar ya superó el récord goleador de Pelé, ahora el “Príncipe” y su familia se convierten en los guardianes de la marca del “Rey”. Una alianza inesperada, pero poderosa, que promete perpetuar y expandir el nombre Pelé en la cultura global del deporte.