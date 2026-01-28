logo deportes horizontal
Checo Pérez y su primer día en Cadillac: así inició una nueva era en la F1

Checo Pérez vivió su primer día con Cadillac, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera dentro de la Fórmula 1. Expectativa, trabajo en pista y primeras sensaciones fueron parte de este arranque tan esperado.

Por:  Azteca Deportes

