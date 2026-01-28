Checo Pérez y su primer día en Cadillac: así inició una nueva era en la F1
Checo Pérez vivió su primer día con Cadillac, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera dentro de la Fórmula 1. Expectativa, trabajo en pista y primeras sensaciones fueron parte de este arranque tan esperado.
