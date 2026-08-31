La pésima noticia que persigue a Cruz Azul y podría confirmarse con uno de sus cracks

El mediocampista argentino, Rodolfo Rotondi, se perdió un duelo más en este inicio de temporada con Cruz Azul luego de haber sumado dos títulos en los últimos meses, siendo estos el Clausura 2026 y el Campeón de Campeones. La razón de esto deriva de una fascitis plantar por la que está lidiando.

cruz azul

En esencia, la fascitis plantar no es más que una irritación o inflamación en la fascia plantar; es decir, la banda gruesa del tejido de la planta del pie que conecta el talón con los dedos y que causa mucho dolor en el talón, hecho que actualmente está viviendo el jugador de Cruz Azul.

¿Qué jugadores han sufrido de fascitis plantar como el elemento de Cruz Azul?

Enrique Esqueda: Posiblemente, el ejemplo más claro de los problemas que puede crear una fascitis plantar. El mexicano tuvo que estar lejos de las canchas debido a esta situación, y cuando regresó al campo se mantuvo alejado del nivel que llegó a mostrar en el pasado.

Posiblemente, el ejemplo más claro de los problemas que puede crear una fascitis plantar. El mexicano tuvo que estar lejos de las canchas debido a esta situación, y cuando regresó al campo se mantuvo alejado del nivel que llegó a mostrar en el pasado. Raúl González: El delantero español, leyenda del Real Madrid, aseguró haber disputado una temporada completa con molestias derivadas de la fascitis plantar, hecho que evitó que, durante dicha campaña, pudiera demostrar sus verdaderas virtudes en el campo.

ROTONDI, FUERA CONTRA ATLANTE



Rodolfo Rotondi no formará parte de la convocatoria esta noche, por una fascitis plantar.



Se le cuidará, para que pueda formar parte del plantel en la Leagues Cup.



Sensible baja. Esperemos que 'Rodo' pueda volver pronto. pic.twitter.com/1YgGi8wprA — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) August 1, 2026

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Santi Cazorla: Este mediocampista español, considerado uno de los mejores de las últimas décadas, tuvo que lidiar con dolores crónicos que lo obligaron a someterse a cirugías derivados en el talón y la zona plantar, mismas que lo alejaron de las canchas durante varios meses.

¿Qué ocurrirá con Rodolfo Rotondi en Cruz Azul?

Hasta el momento se desconoce la fecha de regreso de Rodolfo Rotondi en Cruz Azul, así como la forma en cómo regresará a los entrenamientos. Sin embargo, se espera que su retorno a las canchas no tarde demasiado como los ejemplos mencionados en párrafos anteriores.