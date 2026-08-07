Pumas cae 2-0 ante el Cincinnati y se convierte en el segundo eliminado de la Leagues Cup; resumen, goles y mejores momentos

Los Pumas de la UNAM cayeron 2-0 en su seguda jornada de la Leagues Cup, con goles de Pavel Bucha al minuto 45+1 y de Kenji Mboma al 90+3 Cincinnati venció a los universitarios. Pese a que Pumas intentó empatar el partido, toques imprecisos costaron en diversos contragolpes que los locales aprovecharon para anotar el segundo gol del partido.

Pumas jugará ante Columbus Crew su tercera jornada el próximo 11 de agosto y el Cincinnati estará enfrenta a los Rojinegros del Atlas el martes 11 de agosto,

El FC Cincinnati llega a su segundo compromiso de la Leagues Cup 2026 con un paso firme y la motivación a tope. Su casa, el TQL Stadium, se ha convertido en una auténtica fortaleza donde acumulan seis victorias al hilo.

Tras iniciar el torneo con el pie derecho al derrotar 3-1 al Pachuca, el conjunto de la MLS buscará un triunfo que prácticamente asegure su boleto a la siguiente ronda.

Del otro lado, el panorama es crítico para los Pumas de la UNAM. Los universitarios saltan a la cancha con la urgencia de sumar de a tres tras la dolorosa goleada de 3-0 que sufrieron ante el Charlotte FC en su debut.

Aunque el equipo traía un buen ritmo en la Liga BBVA MX con dos triunfos consecutivos, un nuevo tropiezo hoy los dejaría al borde de la eliminación prematura, obligándolos a un milagro en su último duelo de fase de grupos contra el Columbus Crew.

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Ficha del partido: FC Cincinnati vs Pumas de la UNAM

Fecha: Viernes 7 de agosto.

Viernes 7 de agosto. Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México).

18:00 horas (tiempo del centro de México). Sede: TQL Stadium (Cincinnati, Ohio).

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