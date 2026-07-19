Este día será el DEBUT de Rafael Márquez como técnico de la Selección Mexicana

La participación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 terminó hace algunos días; sin embargo, la actualidad del combinado nacional sigue siendo tema a debatir, sobre todo, por lo que ocurrirá ahora con la llegada de Rafael Márquez al frente de la Selección.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Como sabes, la Selección Mexicana fue eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la ronda de octavos de final luego de caer ante el cuadro de Inglaterra por 3 goles a 2. Con ello, la participación de Javier Aguirre como técnico nacional terminó en mutuo acuerdo con la FMF.

¿Cuándo debutará Rafael Márquez como técnico de la Selección Mexicana?

Desde que tomó las riendas de la Selección Mexicana hace alrededor de dos años, la intención de Javier Aguirre fue dejar a Rafael Márquez, quien fungía como su asistente, como el siguiente al mando de cara al proceso que el cuadro nacional tendrá rumbo al Mundial 2030.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Con la eliminación de la Selección Mexicana de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Javier Aguirre ha dado un paso al costado y ahora es turno de Rafael Márquez, quien a partir de ahora será el técnico del cuadro nacional con miras a lo que sucederá en los próximos años.

Es así como, de acuerdo con distintos informes, el debut oficial de Rafael Márquez como técnico de la Selección podría darse en la siguiente fecha FIFA pactada para septiembre de este año, misma que se llevará a cabo entre el 7 y el 15 del mes en turno y en donde se planean algunos partidos para el cuadro azteca.

¿Cuántos partidos disputó Rafael Márquez en la Selección Mexicana?

Rafael Márquez es considerado uno de los jugadores más importantes en la historia de la Selección Mexicana no solo por su liderazgo, capitanía y goles, sino por los partidos que disputó, pues de acuerdo con Transfermarkt el exfutbolista acumuló un total de 148 compromisos desde su debut en 1997.