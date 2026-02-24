Fecha y hora: ¿Cuándo es el primer partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La fiesta del béisbol mundial está a la vuelta de la esquina, las mejores novenas del mundo se darán cita en el Clásico Mundial de Bésibol 2026 en busca de la corona mundial. China Taipeí, Australia, Czechia, Corea del Sur, Japón, Cuba, Panamá, Países Bajos, Venezuela, México, Gran Bretaña, Puerto Rico, Colombia, Nicaragua, República Dominicana, Estados Unidos y Brasil darán lo mejor de si y proclamarse el monarca absoluto del rey de los deportes.

Será el miércoles 4 de marzo de 2026 cuando de inicio el Clásico Mundial de este año y lo hará desde el espectacular Tokio Dome de Japón. En dicho recinto se verán las caras Australia y China Taipeí en punto de las 9:00 y ambas novenas buscarán iniciar con el pie derecho el certamen internacional.

Partidos del jueves 5 de marzo

Czechia vs Corea del Sur - 4:00 am

Australia vs Czechia - 9:00 pm

Partidos del viernes 6 de marzo

Japón vs China Taipeí - 4:00 am

Cuba vs Panamá - 10:00 am

Países Bajos vs Venzuela - 11:00 am

México vs Gran Bretaña - 12:00 pm

Puerto Rico vs Colombia - 5:00 pm

Nicaragua vs República Dominicana - 6:00 pm

Estados Unidos vs Brasil - 7:00 pm

China Taipeí vs Czechia - 9:00 pm

Cabe recordar que, para esta edición de Clásico Mundial habrá cuatro sedes: dos en los Estados Unidos, una en Puerto Rico y una en Japón. El Daikin Park de los Houston Astros, el Loan Depot Park de los Miami Marlins, el Tokio Dome de los Gigantes de Yomiuri y el Hiram Bithorn Stadium de los Senadores de San Juan.

Grupos del Clásico Mundial de Béisbol