Andrés Muñoz, listo para darlo todo en el Clásico Mundial de Beisbol con México desde este viernes 6 de marzo

Azteca Deportes visitó a Andrés Muñoz a escasos días de arrancar el Clásico Mundial de Beisbol y fue contundente, lo dará todo con México, todo esto en pleno Spring Training en Arizona, donde el lanzador de Seattle nos mostró su pasión y también su gran carisma.

Andrés Muñoz, conocido como EL PLEBE realizó su práctica el sábado pasado antes de enfrentar con Seattle a Padres, y platicó con los micrófonos de Azteca Deportes para hablar de sus expectativas y compromiso.

“LO HE DICHO. LO QUE ME GUSTA HACER PARA LO QUE ESTOY AQUÍ ES PARA PONER EL NOMBRE DE MÉXICO EN ALTO, VESTIR LOS COLORES DE MI PAÍS ES UN ORGULLO”, comentó Muñoz, quien el año pasado logró 38 salvamentos en las Grandes Ligas.

Luego de su entrenamiento en el que lució su brazo derecho con el que tira lumbre, Muñoz prometió que en cada lanzamiento se verá su hambre por el campeonato.

“NO TENGAN DUDA QUE DARÉ MI 100 POR CIENTO EN CADA LANZAMIENTO Y CADA COSA QUE HAGO. SI TE PONES LA DE MÉXICO LO DAS TODO POR TU PAÍS”, acotó Muñoz, quien estaba a su vez listo para empacar pues reportaba con México en las siguientes horas para la preparación del Clásico Mundial.

‘El Plebe’ está muy enfocado en el desafío, pero también nos compartió sus gustos musicales y lo que le gusta comer cuando la dieta se lo permite

Muñoz explicó que para motivarse, distraerse o simplemente acompañar su día con música, entre sus primeras elecciones está Ana Gabriel o Ana Bárbara, entre otros.

“YO SOY MUCHO DE LO DE ANTES, YO CONSUMO CONTENIDO DE ANA GABRIEL DE ANA BÁRBARA, SE ESCUCHA RARO PERO SON COSAS QUE ME GUSTAN, ME TRAE MUCHOS RECUERDOS CUANDO ERA CHICO, QUE MI MAMÁ LIMPIABA LA CASA A TODO VOLÚMEN”, recordó entre risas el pitcher que será una carta fuerte para Benjamín Gil en la loma de los disparos.

En cuanto a la comida, también lo que le remonta a su natal Mochis, es su preferido: “ME GUSTAN MUCHO LOS MARISCOS, YO SOY MUCHO DE COCTEL DE CAMARÓN, AGUACHILE, DE TODO ESO. EN SEATTLE ENCONTRÉ UN LUGAR QUE SE LLAMA MARISQUERÍA LOS MOCHIS Y TRATO DE PASARME EL MAYOR TIEMPO POSIBLE AHÍ".

¿Cuándo y contra quién debuta México en el Clásico Mundial de Beisbol?

El camino de Andrés Muñoz y México, arranca este viernes en el Clásico Mundial de Beisbol ante Gran Bretaña en Houston, debut en el que deben de sacar el resultado, pues en el camino después llegarán Brasil, Estados Unidos e Italia, todo esto en actividad del Grupo B.

VE AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA CON ANDRÉS MUÑOZ