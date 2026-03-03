Entrevista EXCLUSIVA con Randy Arozarena: “ESTAMOS MUY ENFOCADOS EN EL CLÁSICO MUNDIAL CON MÉXICO”

El pelotero Randy Arozarena habló con Azteca Deportes sobre sus expectativas con la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol, además de lo que viene con Seattle en la temporada 2026 en MLB.

Por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez