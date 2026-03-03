Entrevista EXCLUSIVA con Andrés Muñoz: “ESTOY PARA PONER EL NOMBRE DE MÉXICO EN ALTO”

Andrés Muñoz, lanzador estelar de México y de Marineros de Seattle, abre las puertas de su campamento en Arizona, para charlar con Azteca Deportes sobre los próximos retos.

Por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez