Entrevista EXCLUSIVA con Andrés Muñoz: “ESTOY PARA PONER EL NOMBRE DE MÉXICO EN ALTO”

El pelotero Randy Arozarena habló con Azteca Deportes sobre sus expectativas con la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol, además de lo que viene con Seattle en la temporada 2026 en MLB.
En entrevista con nosotros tenemos a Salvador Escobar , nuevo presidente de la Liga Arco Mexicana del Pacífico nos cuenta la vision para la temporada
Tres voces clave del bicampeonato escarlata nos cuentan cómo se construyó el título 18 en la Serie del Rey 2025.
Santiago Harp Grañén, directivo de los Diablos Rojos del México, comparte su visión tras el bicampeonato en la Serie del Rey 2025, donde el equipo escarlata conquistó el título número 18 en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol.
Don Alfredo Harp Helú, impulsor del béisbol mexicano y fundador del estadio que lleva su nombre, comparte su visión tras el bicampeonato de los Diablos Rojos del México en la Serie del Rey 2025, donde conquistaron el título número 18 en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol.
Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, comparte su visión sobre el impacto del bicampeonato de los Diablos Rojos del México, el crecimiento de la LMB y el legado que deja la Serie del Rey 2025.
Carlos Sepúlveda, campeón de bateo y pieza clave en el bicampeonato de los Diablos Rojos del México, comparte su visión tras conquistar el título número 18 en la Serie del Rey 2025.
Allen Córdoba, figura clave en el bicampeonato de los Diablos Rojos del México, comparte su visión tras conquistar el título número 18 en la Serie del Rey 2025.
Julián Ornelas, figura de los Diablos Rojos del México, comparte junto a su mamá una entrevista íntima tras conquistar el bicampeonato en la Serie del Rey 2025, alcanzando el título número 18 en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol.
Juan Carlos “Haper” Gamboa, capitán de los Diablos Rojos del México, comparte su visión tras conquistar el bicampeonato en la Serie del Rey 2025, alcanzando el título número 18 en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol.