Fecha y HORA EXACTA para el Cruz Azul vs Chivas, partido de la jornada 7 del Clausura 2026

Las Chivas han tenido un arranque avasallador en lo que va del Clausura 2026 con seis victorias de manera consecutiva y ahora se enfrentarán al Cruz Azul en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla por la Jornada 7 del Clausura 2026 en un compromiso que se disputará este sábado 21 de febrero.

Hora exacta en la que se jugará el Cruz Azul vs Chivas

El turno del Cruz Azul intentar parar el arranque demoledor de las Chivas cuando se enfrenten este sábado 21 de febrero a las 21:05 horas en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Los dos mejores equipos del Clausura 2026 se enfrentarán; sin embargo, incluso aunque La Máquina logre detener la inercia ganadora del Rebaño, será el Guadalajara el líder general de la competencia gracias a la ventaja de cinco puntos que han sacado.

Además las Chivas llegarán con el ánimo elevado tras haber derrotado al América en el Clásico Nacional y tras conocerse de que siete de sus elementos formará parte de la Selección Mexicana que se enfrentará a Islandia el próximo 25 de febrero en el Estadio de la Corregidora de Querétaro.

El Cruz Azul tiene a su favor una racha de seis partidos sin perder ante las Chivas, mientras que como locales no conocen la derrota ante el Rebaño desde abril del 2022 cuando el Guadalajara superó a los cementeros por la mínima diferencia.

Este partido ha levantado una gran expectativa entre los aficionados que han asegurado el lleno en el Estadio Cuauhtémoc al agotar todas las localidades, por lo que el espectáculo está garantizado.

