Fue una DECEPCIÓN en el América, lo dejaron ir y ahora es la pieza clave de su nuevo equipo en Europa

Juan Otero llegó al América procedente de Santos Laguna en el Clausura 2022 a cambio de seis millones de dólares, pero su estancia en Coapa no fue la esperada y en un torneo solo tuvo dos titularidades, disputando apenas 285 minutos en la fase regular, lo que precipitó su salida.

Juan Otero, de fracasar en América a triunfar en Europa

Juan Otero competía por un puesto en el equipo titular con Richard Sánchez, Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo y nunca se adaptó al sistema de juego de Santiago Solari, quien lo utilizaba como volante.

Su falta de actividad lo obligó a buscar otro destino y se presentó el Sporting de Gijón en la Segunda División de España al que llegó en calidad de préstamo durante una temporada, una oferta que las 'Aguilas aceptaron con gusto.

Su impacto fue inmediato y en su primera temporada en Europa disputó 41 partidos convirtiendo seis goles, por lo que el club español aceptó pagar la cláusula de rescisión para que se quedara definitivamente.

Actualmente, Otero disputa su cuarta temporada en el Sporting de Gijón y se ha convertido en un referente del club. En la presente temporada ha contribuido con nueve asistencias y convertido siete goles que lo convierten en el jugador más productivo del plantel.

Con su consistencia, el ascenso luce como una realidad y actualmente marchan en la novena posición con 40 puntos, en la pelea por los puestos de playoffs e incluso con posibilidades de pelear por el primer lugar que ocupa el Castellón con 48 unidades.

En lo que va de su paso por el Sporting de Gijón, Otero ha disputado 143 partidos entre Liga y Copa del Rey, y convertido 35 goles, además de 13 asistencias en total que lo colocan como uno de los jugadores más productivos del plantel.

