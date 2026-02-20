Luis Malagón vs. Memo Ochoa: quién tiene realmente mejores resultados en el último año

Luis Malagón y Memo Ochoa tienen muchas cosas en común, pero la primordial es que ambos fueron campeones con América. No obstante, ambos arqueros se pelean un puesto para ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero solo uno de ellos tuvo realmente mejores resultados en el último año, hecho que lo llevó a ser convocado recientemente por Javier Aguirre.

De acuerdo con las estadísticas de la plataforma Sofascore, Malagón sobresalió por encima de Ochoa, pues tuvo un mejor año tanto en club como en la Selección Mexicana, con la que fue titular en la obtención de la Copa Oro 2025, mientras que el canterano de las Águilas fungió como el tercer guardameta del equipo.

El michoacano supera a Ochoa, según las estadísticas.|Club América

Las calificaciones de Luis Malagón en el último año

El oriundo de Michoacán tuvo mejor rendimiento que Memo, pese a que el 2025 fue un año para el olvido del americanismo al sumar varios fracasos y no conseguir un título. El mejor mes del arquero fue agosto, mientras que el peor fue octubre.



Marzo 2025 – 7.2

– 7.2 Abril 2025 - 7.1

- 7.1 Mayo 2025 - 7.1

- 7.1 Junio 2025 – 6.9

– 6.9 Julio 2025 – 7.0

– 7.0 Agosto 2025 – 7.6

– 7.6 Septiembre 2025 - 6.9

- 6.9 Octubre 2025 - 6-3

- 6-3 Noviembre 2025 – 6.5

– 6.5 Diciembre 2025 – Sin resultados al no jugar

– Sin resultados al no jugar Enero 2026 – 7.2

– 7.2 Febrero 2026 – 7.2.

Los números de Memo Ochoa en el último año

Memo Ochoa tuvo un año futbolístico con muchos altibajos, pues cambió de equipo en verano, por lo que dejó de jugar por varios meses, lo que le afectó a su puntuación en rendimiento, que quedó de la siguiente manera:

